قضية سطو على بنك ببومهل... تأييد الأحكام الابتدائية ضد الإرهابيين الفارين من السجن

قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الارهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس باقرار الأحكام الابتدائية الصادرة في حق خمسة ارهابيين فارين من السجن المدني بالمرناقية وذلك من أجل السطو على فرع بنكي ببومهل من ولاية بن عروس اثناء فترة فرارهم من السجن.وكانت الدائرة الجنائية الابتدائية لقضايا الارهاب قضت ابتدائيا حضوريا بالسجن مدة 60 عاما في حق كل واحد من الارهابيين احمد المالكي المكنى بالصومالي، وعامر بلعزي و نادر الغانمي ورائد التواتي، والسجن مدة 58 عاما في حق العنصر الارهابي علاء الدين الغزواني.يذكر أن الدائرة الجنائية لقضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس كانت قد أصدرت في شهر جانفي الماضي أحكاما تراوحت بين ثلاثة أعوام وثمانية وثلاثين عاما سجنا في حق المتهمين في القضية المتعلقة بفرار خمسة مساجين ارهابيين من السجن المدني بالمرناقيةوتعود أطوار هذه القضيّة إلى شهر أكتوبر من عام 2023 عند فرار 5 مساجين مصنفين خطيرين من سجن المرناقية، بعضهم تورط في جرائم إرهابية، وهم نادر الغانمي وعامر البلعزي وأحمد المالكي المكنّى بـ"الصومالي" ورائد التواتي وعلاء الدين غزواني وفق ما اعلنته آنذاك وزارة الداخليّة.وجرى إيقاف أربعة منهم يوم 7 نوفمبر 2023 بعد تحصنهم بجبل بوقرنين من ولاية بن عروس، في حين تم إيقاف السجين الفار الخامس (الصومالي) يوم 5 نوفمبر بمنطقة التضامن من ولاية أريانة.