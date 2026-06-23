JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 09:06 Tunis

قضية سطو على بنك ببومهل... تأييد الأحكام الابتدائية ضد الإرهابيين الفارين من السجن

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6914445d3edc54.26337662_hpqilfengjokm.jpg>
Bookmark article    Publié le Mardi 23 Juin 2026 - 09:06 قراءة: 0 د, 59 ث
      
قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الارهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس باقرار الأحكام الابتدائية الصادرة في حق خمسة ارهابيين فارين من السجن المدني بالمرناقية وذلك من أجل السطو على فرع بنكي ببومهل من ولاية بن عروس اثناء فترة فرارهم من السجن.

وكانت الدائرة الجنائية الابتدائية لقضايا الارهاب قضت ابتدائيا حضوريا بالسجن مدة 60 عاما في حق كل واحد من الارهابيين احمد المالكي المكنى بالصومالي، وعامر بلعزي و نادر الغانمي ورائد التواتي، والسجن مدة 58 عاما في حق العنصر الارهابي علاء الدين الغزواني.



يذكر أن الدائرة الجنائية لقضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس كانت قد أصدرت في شهر جانفي الماضي أحكاما تراوحت بين ثلاثة أعوام وثمانية وثلاثين عاما سجنا في حق المتهمين في القضية المتعلقة بفرار خمسة مساجين ارهابيين من السجن المدني بالمرناقية


وتعود أطوار هذه القضيّة إلى شهر أكتوبر من عام 2023 عند فرار 5 مساجين مصنفين خطيرين من سجن المرناقية، بعضهم تورط في جرائم إرهابية، وهم نادر الغانمي وعامر البلعزي وأحمد المالكي المكنّى بـ"الصومالي" ورائد التواتي وعلاء الدين غزواني وفق ما اعلنته آنذاك وزارة الداخليّة.

وجرى إيقاف أربعة منهم يوم 7 نوفمبر 2023 بعد تحصنهم بجبل بوقرنين من ولاية بن عروس، في حين تم إيقاف السجين الفار الخامس (الصومالي) يوم 5 نوفمبر بمنطقة التضامن من ولاية أريانة.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 331649

babnet
World Cup 2026
 WC 2026  18:00 Por - Ouz | | beIN Sports
 WC 2026  21:00 Eng - Gha | | beIN Sports
 WC 2026  00:00 Pan - Cro | beIN Sports
 WC 2026  03:00 Col - Rdc | beIN Sports

كل الأخبار...

09:06 - قضية سطو على بنك ببومهل... تأييد الأحكام الابتدائية ضد الإرهابيين الفارين من السجن
06:54 - المجلس البنكي: الدعوة الى الاضراب غير مبررة و سيتم خصم أيّام الإضراب من الرواتب والمنح والامتيازات
06:34 - الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية تعلن ترتيبات التحركات النقابية أيام 23 و24 و25 جوان 2026
06:11 - الجزائر تقلب الطاولة على الأردن وتفوز 2-1 في مونديال 2026
03:23 - هالاند يقود النرويج إلى دور الـ32 برفقة فرنسا
02:09 - كاس العالم 2026 - ثنائية مبابي تؤهل فرنسا للدور السادس عشر بالفوز على العراق
أمس 23:14 - نواب بمجلس الجهات والأقاليم يسائلون وزير الصحة حول التراجع المفاجئ عن توفير "الخبز الصحي المدعم الغني بالألياف " للتونسيين
أمس 23:11 - لجنة الصناعة بالبرلمان تقرر الاستماع إلى الجهات التنفيذية المعنية بقطاع المراقبة الفنية
أمس 23:05 - وزارة الأسرة تنظم من21 إلى 25 جوان بالحمامات مصيفا ترفيهياّ لفائدة كبار السنّ والأطفال من مكفولي الدولة
أمس 22:36 - قضية شبكات المافيا الدولية: تجميد أموال وأرصدة وعقارات جميع المتهمين بقرار قضائي
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 23 جوان 2026 | 8 محرم 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:33
19:44
16:13
12:29
05:01
03:09
الرطــوبة:
% 36
Babnet
Babnet36°
30° Babnet
الــرياح:
0.98 كم/س
Babnet
Babnet25°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
36°-25
37°-25
36°-25
34°-25
32°-24
  • Avoirs en devises 25210,9
  • (22/06)
  • Jours d'importation 102
  • 1 € = 3,37894 DT
  • (22/06)
  • 1 $ = 2,94684 DT
  • Solde Compte du Trésor     (19/06)     1360,9 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (19/06)   29007 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>