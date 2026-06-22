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قضية شبكات المافيا الدولية: تجميد أموال وأرصدة وعقارات جميع المتهمين بقرار قضائي

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Bookmark article    Publié le Lundi 22 Juin 2026 - 21:36 قراءة: 1 د, 2 ث
      
أصدر قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب قرارات بتجميد جميع الأموال والأرصدة البنكية والحسابات المالية وأسهم الشركات الراجعة بالنظر للمتهمين في القضية المتعلقة بالكشف عن شبكتين اجراميتين مرتبطتين بمنظمتي مافيا دولية تنشطان بالفضاء الأوروبي وضالعتان في ترويج المخدرات والاتجار بالبشر والابتزاز والقتل المأجور.
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وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب قررت فتح بحث تحقيقي ضد حوالي خمسين شخصا متهمون بالانخراط في شبكتين اجراميتين لترويج المخدرات وغسيل الأموال و مرتبطتين بمنظمتي مافيا دولية تنشطان بالأراضي الفرنسية ولهما امتداد بعدة بقع من العالم.

وباحالة الملف على أنظار قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب قرر اصدار بطاقات ايداع بالسجن في حق عشرين متهما والابقاء على سبعة بحالة سراح مع اتخاذ تدبير تحجير السفر عليهم فيم ا احيل عشرون متهما آخرون بحالة فرار وصدرت في شأنهم مذكرات تفتيش ينتظر تفعيلها عبر الأنتربول.

ومتابعة للتحقيقات المتواترة قرر قاضي التحقيق المتعهد بالبحث تجميد أموال جميع المتهمين سواءا الموقوفين او المحالين بحالة سراح او بحالة فرار، وجميع الأرصدة البنكية والحسابات المالية واسهم الشركات الراجعة اليهم بالنظر.

كما قرر قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب تجميد انتقال ملكية الرسوم العقارية الراجعة بالنظر لجميع المتهمين.
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