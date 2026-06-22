JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 20:30 Tunis

بعد أن أحرقت زوجة أبيه كتبه وكراساته.. تلميذ يتحدى المأساة ويحقق نجاحا متميزا في الباكالوريا

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a398e7b560195.74270679_mlfnikghjpeoq.jpg>
Bookmark article    Publié le Lundi 22 Juin 2026 - 20:30 قراءة: 1 د, 35 ث
      
أعاد برنامج "60 دقيقة" على إذاعة الديوان، من تقديم الإعلامية هدى الرغمي، تسليط الضوء على قصة إنسانية مؤثرة لتلميذ باكالوريا تمكن من تحقيق النجاح والتميز رغم ظروف عائلية ونفسية صعبة كادت تحرمه من مواصلة دراسته.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت خلال فترة الاستعداد للامتحانات أخبارا تفيد بقيام زوجة والد التلميذ بتمزيق كتبه وكراساته وحرق جزء من مستلزماته الدراسية، وهو ما أثار حينها جدلا واسعا بين من صدق الرواية ومن اعتبرها مجرد إشاعة متداولة على صفحات التواصل.


وخلال البرنامج، أكد الأستاذ نبيل النفزاوي، الذي تكفل بمرافقة التلميذ ومساعدته، أن الواقعة حقيقية، موضحا أن الشاب تواصل معه في فترة حساسة قبل الامتحان بعدما كان يعيش حالة نفسية صعبة للغاية، وصلت به إلى التفكير في الانقطاع عن الدراسة.


وأضاف النفزاوي أن التلميذ فقد والدته منذ سنوات ويعيش ظروفا عائلية معقدة، قبل أن يتدخل عدد من المربين والمتطوعين وأفراد المجتمع المدني لمساعدته وتوفير الكتب والدعم النفسي اللازم لمواصلة التحضير للامتحان.

وأشار إلى أن التلميذ انتقل للإقامة لدى خالته، حيث وجد أجواء أكثر استقرارا مكّنته من استعادة تركيزه ومواصلة المراجعة رغم ضيق الوقت وصعوبة المرحلة التي مر بها.

وأكد الأستاذ أن موجة التضامن التي رافقت القضية ساهمت بشكل كبير في رفع معنويات التلميذ، حيث تلقى دعما من أساتذة ومنصات تعليمية ومتخصصين في الإحاطة النفسية، الأمر الذي ساعده على تجاوز الأزمة.

وجاءت النتيجة لتؤكد إصرار الشاب على النجاح، إذ تمكن من اجتياز امتحان الباكالوريا بنجاح وتحصل على معدل 16.25 من 20، في إنجاز اعتبره كثيرون رسالة أمل لكل التلاميذ الذين يواجهون ظروفا صعبة.

وأوضح النفزاوي أن التلميذ اختار عدم الظهور إعلاميا أو الكشف عن هويته، مفضلا الحفاظ على خصوصيته، داعيا في المقابل إلى احترام حياته الشخصية وعدم تداول صوره أو معطياته الخاصة.

وأثارت القصة تفاعلا واسعا لدى المستمعين ومتابعي مواقع التواصل الاجتماعي، الذين اعتبروا أن ما حققه هذا التلميذ يمثل نموذجا للإرادة والصبر والتفوق رغم التحديات، ويؤكد أن النجاح يمكن أن يولد أحيانا من قلب المعاناة.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 331633

babnet
World Cup 2026
 WC 2026  18:00 Arg - Aus | | beIN Sports
 WC 2026  22:00 Fra - Irq | | beIN Sports
 WC 2026  01:00 Nor - Sen | beIN Sports
 WC 2026  04:00 Jor - Alg | beIN Sports

كل الأخبار...

20:30 - بعد أن أحرقت زوجة أبيه كتبه وكراساته.. تلميذ يتحدى المأساة ويحقق نجاحا متميزا في الباكالوريا
20:24 - ميسي يقود الأرجنتين للفوز على النمسا والتأهل لدور الـ32 في كأس العالم
20:08 - منوبة: انطلاق استغلال محطة إرسال راديوية للإنترنات عالية التدفق بمنطقة الدريجات ببرج العامري
19:46 - حماية للفلاحة الوطنية: وزارة الفلاحة تحذر الجالية التونسية بالخارج وضيوف البلاد من جلب النباتات والمنتجات النباتية
19:26 - أريانة: الأغاني التونسية الأصيلة بأصوات الناشئة في عرض موسيقي بفضاء المنزه السادس
19:04 - مكتب البرلمان يحيل أربعة مشاريع قوانين الى اللجان المعنية و12 سؤالا كتابيا الى عدد من أعضاء الحكومة
18:32 - لجنة برلمانية تستمع إلى عميدي الأطباء والمهندسين التونسيين حول مقترح قانون إحداث المجلس الوطني للتونسيين المقيمين بالخارج
18:29 - بداية من 25 جوان 2026 الإطلاق الرسمي لمنصة "معرض الكتاب التونسي" الرقمية الجديدة للتعريف به وتيسير اقتنائه
18:24 - النادي الإفريقي يمدد عقدي غيث اليفرني وياسين بوعبيد
18:06 - هيئة الانتخابات تنشر نموذج ورقة الاقتراع للانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة الكبارية
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 22 جوان 2026 | 7 محرم 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:33
19:44
16:13
12:28
05:01
03:09
الرطــوبة:
% 42
Babnet
Babnet36°
28° Babnet
الــرياح:
3 كم/س
Babnet
Babnet25°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
36°-25
35°-24
37°-25
37°-25
34°-25
  • Avoirs en devises 25210,9
  • (22/06)
  • Jours d'importation 102
  • 1 € = 3,37894 DT
  • (22/06)
  • 1 $ = 2,94684 DT
  • Solde Compte du Trésor     (19/06)     1360,9 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (19/06)   29007 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>

1