تأجيل النظر في قضيتي البشير العكرمي والحبيب اللوز إلى 6 جويلية المقبل
قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الارهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس تأخير النظر في قضيتين مرفوعتين ضد وكيل الجمهورية الأسبق للمحكمة الابتدائية بتونس البشير العكرمي والقيادي بحركة النهضة الحبيب اللوز ومتهم ثالث إلى جلسة يوم 6 جويلية القادم.
ومثل البشير العكرمي اليوم الاثنين بحالة إيقاف، أمام هيئة الدائرة الجنائية لقضايا الارهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس، من أجل قضيتين مرفوعتين ضده،
حيث مثل في القضية الأولى كمتهم بمفرده ومحكوم ابتدائيا بالسجن مدة عشرة أعوام، وذلك من أجل تهم تتعلق بتعمد موظف عمومي ترك واجب القبض على متهم بقصد اعانته على التخلص من التتبعات العدلية وتعمد إخفاء الحقيقة باستغلال خصائص الوظيف، وذلك في علاقة بالأبحاث المتعلقة بملف اغتيال الشهيد شكري بلعيد،
كما مثل العكرمي امام الدائرة الجنائية لقضايا الارهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس، بحالة إيقاف أيضا صحبة القيادي بحركة النهضة الحبيب اللوز ومتهم ثالث، حيث حوكم العكرمي ابتدائيا بالسجن مدة ثلاثة عشر عاما مع المراقبة الادارية مدة ثلاثة أعوام، وذلك من أجل تهم تتعلق بوضع كفاءات وخبرات على ذمة تنظيم له علاقة بالجرائم الارهابية والتدليس المعنوي وافشاء معلومات مباشرة لأشخاص لهم علاقة بالجرائم الارهابية وغيرها من التهم والجرائم ذات الصبغة الارهابية.
وقررت الدائرة الجنائية لقضايا الارهاب تأخير النظر في القضيتين الى جلسة يوم 6 جويلية القادم.
ومثل البشير العكرمي اليوم الاثنين بحالة إيقاف، أمام هيئة الدائرة الجنائية لقضايا الارهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس، من أجل قضيتين مرفوعتين ضده،
حيث مثل في القضية الأولى كمتهم بمفرده ومحكوم ابتدائيا بالسجن مدة عشرة أعوام، وذلك من أجل تهم تتعلق بتعمد موظف عمومي ترك واجب القبض على متهم بقصد اعانته على التخلص من التتبعات العدلية وتعمد إخفاء الحقيقة باستغلال خصائص الوظيف، وذلك في علاقة بالأبحاث المتعلقة بملف اغتيال الشهيد شكري بلعيد،
كما مثل العكرمي امام الدائرة الجنائية لقضايا الارهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس، بحالة إيقاف أيضا صحبة القيادي بحركة النهضة الحبيب اللوز ومتهم ثالث، حيث حوكم العكرمي ابتدائيا بالسجن مدة ثلاثة عشر عاما مع المراقبة الادارية مدة ثلاثة أعوام، وذلك من أجل تهم تتعلق بوضع كفاءات وخبرات على ذمة تنظيم له علاقة بالجرائم الارهابية والتدليس المعنوي وافشاء معلومات مباشرة لأشخاص لهم علاقة بالجرائم الارهابية وغيرها من التهم والجرائم ذات الصبغة الارهابية.
وقررت الدائرة الجنائية لقضايا الارهاب تأخير النظر في القضيتين الى جلسة يوم 6 جويلية القادم.
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