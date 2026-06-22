تأجيل النظر في قضيتي البشير العكرمي والحبيب اللوز إلى 6 جويلية المقبل

لدىتأخير النظر في قضيتين مرفوعتين ضدومتهم ثالث إلى جلسة يومومثلاليوم الاثنين بحالة إيقاف، أمام هيئة، من أجل قضيتين مرفوعتين ضده،حيث مثل في القضية الأولى كمتهم بمفرده ومحكوم ابتدائيا بالسجن مدة، وذلك من أجل تهم تتعلق بتعمد موظف عمومي ترك واجب القبض على متهم بقصد اعانته على التخلص من التتبعات العدلية وتعمد إخفاء الحقيقة باستغلال خصائص الوظيف، وذلك في علاقة بالأبحاث المتعلقة بملفكما مثلامام، بحالة إيقاف أيضا صحبةومتهم ثالث، حيث حوكم العكرمي ابتدائيا بالسجن مدةمعمدة، وذلك من أجل تهم تتعلق بوضع كفاءات وخبرات على ذمة تنظيم له علاقة بالجرائم الارهابية والتدليس المعنوي وافشاء معلومات مباشرة لأشخاص لهم علاقة بالجرائم الارهابية وغيرها من التهم والجرائم ذات الصبغة الارهابية.وقررتتأخير النظر في القضيتين الى جلسة يوم