فتحي المولدي " الفساد والمحسوبية نتيجتها فضائح بالجملة"

قال المحامي فتحي المولدي في تصريح لقناة المتوسط الليبية أن الوضع الكروي والرياضي في تونس هو نتيجة لسنوات من الفساد والمحسوبية متابعا " الفساد والمحسوبية نتيجتها فضائح بالجملة".وأضاف " انهار كل شيء بما فيه قطاع الرياضة ولم نعد نملك ميادين رياضية بعد أن كانت لدينا 7 ملاعب في كاس افريقيا 2004".وتابع فتحي المولدي " على المكتب الجامعي أن يستقيل اليوم ويتم تعويضه بهيئة مديرة تعمل على التخطيط ووضع الاستراتيجيات طويلة الأمد".