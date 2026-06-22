العثور على جثة شاب مشنوقا بمنطقة الجبل الأحمر وفتح تحقيق لكشف ملابسات الوفاة

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس لأعوان فرقة الشرطة العدلية بالعمران بفتح بحث تحقيقي، إثر العثور على جثة شاب مشنوقا بمنطقة الجبل الأحمر.كما أذنت النيابة العمومية برفع جثة الهالك إلى مصالح الطب الشرعي، قصد إخضاعها للمعاينات والفحوصات اللازمة لتحديد الأسباب الحقيقية للوفاة بدقة.وتفيد المعطيات الأولية بأن الضحية يبلغ من العمروهو من متساكني منطقة الجبل الأحمر.ولا تزال الأبحاث والتحريات الأمنية متواصلة للكشف عن ملابسات الواقعة وتحديد أسباب الوفاة.