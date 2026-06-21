مدنين: نجاح أربع شقيقات توائم في البكالوريا وتحقيق نتائج متميزة

سجلت ولاية مدنين قصة نجاح لافتة خلال الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا 2026، بعد تمكن الشقيقات التوائم الأربع، المولودات سنة 2007، من اجتياز الامتحان الوطني بنجاح.وأوضح والدهن مصطفى عتيقي، في تصريح لإذاعة ديوان أف أم، أن ابنته، التلميذة بالمعهد النموذجي بمدنين، أحرزت معدلفي شعبة الرياضيات، محققة نتيجة متميزة ضمن الناجحين في الدورة الرئيسية.وأضاف أن شقيقاتها الثلاث يزاولن دراستهن بالمعهد الثانوي بمدنين في شعبة العلوم التجريبية، حيث تحصلتعلى معدل، وعلى معدل، فيما أحرزتمعدلوأشار الأب إلى أن مرحلة الاستعداد للبكالوريا تطلبت جهدا كبيرا من العائلة، خاصة في ما يتعلق بمتابعة أربع مترشحات في السنة الدراسية نفسها، مثمنا في الآن ذاته الدور الذي لعبه الإطار التربوي في مرافقة بناته ومساعدتهن على تحقيق هذا النجاح.وأكد مصطفى عتيقي أنه سيترك لبناته حرية اختيار مساراتهن الجامعية وفق معدلاتهن وميولاتهن، مع توفير التوجيه والإحاطة اللازمين لمساعدتهن على اتخاذ القرار المناسب لمستقبلهن الأكاديمي والمهني.ويأتي هذا النجاح الجماعي ليشكل إحدى أبرز قصص التميز في دورة البكالوريا الحالية، ويعكس روح المثابرة والاجتهاد داخل الأسرة التونسية.