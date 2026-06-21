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مدنين: نجاح أربع شقيقات توائم في البكالوريا وتحقيق نتائج متميزة

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Bookmark article    Publié le Dimanche 21 Juin 2026 - 07:30 قراءة: 0 د, 57 ث
      
سجلت ولاية مدنين قصة نجاح لافتة خلال الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا 2026، بعد تمكن الشقيقات التوائم الأربع رباب ومرام ومريم ورحاب عتيقي، المولودات سنة 2007، من اجتياز الامتحان الوطني بنجاح.

وأوضح والدهن مصطفى عتيقي، في تصريح لإذاعة ديوان أف أم، أن ابنته رباب عتيقي، التلميذة بالمعهد النموذجي بمدنين، أحرزت معدل 17.77 في شعبة الرياضيات، محققة نتيجة متميزة ضمن الناجحين في الدورة الرئيسية.


وأضاف أن شقيقاتها الثلاث يزاولن دراستهن بالمعهد الثانوي بمدنين في شعبة العلوم التجريبية، حيث تحصلت مرام على معدل 15.97، ومريم على معدل 13.99، فيما أحرزت رحاب معدل 13.75.


وأشار الأب إلى أن مرحلة الاستعداد للبكالوريا تطلبت جهدا كبيرا من العائلة، خاصة في ما يتعلق بمتابعة أربع مترشحات في السنة الدراسية نفسها، مثمنا في الآن ذاته الدور الذي لعبه الإطار التربوي في مرافقة بناته ومساعدتهن على تحقيق هذا النجاح.

وأكد مصطفى عتيقي أنه سيترك لبناته حرية اختيار مساراتهن الجامعية وفق معدلاتهن وميولاتهن، مع توفير التوجيه والإحاطة اللازمين لمساعدتهن على اتخاذ القرار المناسب لمستقبلهن الأكاديمي والمهني.

ويأتي هذا النجاح الجماعي ليشكل إحدى أبرز قصص التميز في دورة البكالوريا الحالية، ويعكس روح المثابرة والاجتهاد داخل الأسرة التونسية.
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