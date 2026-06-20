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كاس العالم 2026 - المنتخب المغربي يفوز على نظيره الاسكتلندي 1-صفر

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Bookmark article    Publié le Samedi 20 Juin 2026 - 01:26 قراءة: 0 د, 40 ث
      
 فاز المنتخب المغربي على نظيره الأسكتلندي 1-صفر في المباراة التي جمعت بينهما في وقت مبكر من يوم السبت على أرضية ملعب بوسطن، لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة ضمن كأس العالم لكرة القدم 2026، معززا حظوظه في التأهل إلى الدور 32 .

وتقدم المغرب في النتيجة في الدقيقة 2 عن طريق إسماعيل صيباري الذي استغل تمريرة من براهيم دياز. وكان صيباري قد سجل هدف تقدم أسود الأطلس في التعادل 1-1 مع البرازيل في مباراتهما الافتتاحية.

ويتصدر المغرب مجموعته برصيد ‌أربع نقاط، بفارق نقطة ⁠واحدة أمام اسكتلندا ثانية الترتيب التي استهلت مشوارها ‌في البطولة بالفوز 1-صفر على هايتي متذيلة المجموعة، وذلك ‌قبل مواجهة ⁠البرازيل في وقت لاحق اليوم.
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