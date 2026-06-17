تخفيف العقوبة السجنية للقاضي المعفى مراد المسعودي إلى 6 أشهر
قضت الدائرة الجناحية لدى محكمة الاستئناف بتونس بإقرار إدانة القاضي المعفى مراد المسعودي، مع التخفيف من العقوبة السجنية المحكوم بها سابقا، وذلك بالنزول بها من ثمانية أشهر إلى ستة أشهر سجنا.
وتتعلق القضية باتهامات وجهت إلى المسعودي بخصوص تقديم عطايا نقدية وعينية بقصد التأثير على الناخبين إثر اعتزامه الترشح للانتخابات الرئاسية لسنة 2024.
وكانت الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس قد أصدرت في مرحلة أولى حكما غيابيا يقضي بسجن مراد المسعودي لمدة ثمانية أشهر، قبل أن يتم إيداعه السجن تنفيذا لذلك الحكم.
وفي مرحلة لاحقة، تقدم المسعودي بطعن بالتعقيب ضد الحكم الاستئنافي، لتقرر محكمة التعقيب نقض الحكم وإحالة الملف على محكمة الاستئناف للنظر فيه مجددا بواسطة هيئة قضائية مغايرة.
وبإعادة النظر في القضية، قررت المحكمة الإفراج عن مراد المسعودي، قبل أن تصدر حكمها الجديد القاضي بإقرار الإدانة مع التخفيف من العقوبة السجنية إلى ستة أشهر سجنا.
وتتعلق القضية باتهامات وجهت إلى المسعودي بخصوص تقديم عطايا نقدية وعينية بقصد التأثير على الناخبين إثر اعتزامه الترشح للانتخابات الرئاسية لسنة 2024.
وكانت الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس قد أصدرت في مرحلة أولى حكما غيابيا يقضي بسجن مراد المسعودي لمدة ثمانية أشهر، قبل أن يتم إيداعه السجن تنفيذا لذلك الحكم.
وفي مرحلة لاحقة، تقدم المسعودي بطعن بالتعقيب ضد الحكم الاستئنافي، لتقرر محكمة التعقيب نقض الحكم وإحالة الملف على محكمة الاستئناف للنظر فيه مجددا بواسطة هيئة قضائية مغايرة.
وبإعادة النظر في القضية، قررت المحكمة الإفراج عن مراد المسعودي، قبل أن تصدر حكمها الجديد القاضي بإقرار الإدانة مع التخفيف من العقوبة السجنية إلى ستة أشهر سجنا.
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