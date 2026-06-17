تخفيف العقوبة السجنية للقاضي المعفى مراد المسعودي إلى 6 أشهر

قضتبإقرار إدانة القاضي المعفى، مع التخفيف من العقوبة السجنية المحكوم بها سابقا، وذلك بالنزول بها منوتتعلق القضية باتهامات وجهت إلى المسعودي بخصوصإثر اعتزامه الترشح للانتخابات الرئاسية لسنةوكانت الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس قد أصدرت في مرحلة أولى حكما غيابيا يقضي بسجن مراد المسعودي لمدة، قبل أن يتم إيداعه السجن تنفيذا لذلك الحكم.وفي مرحلة لاحقة، تقدم المسعودي بطعن بالتعقيب ضد الحكم الاستئنافي، لتقررنقض الحكم وإحالة الملف على محكمة الاستئناف للنظر فيه مجددا بواسطة هيئة قضائية مغايرة.وبإعادة النظر في القضية، قررت المحكمة الإفراج عن مراد المسعودي، قبل أن تصدر حكمها الجديد القاضي بإقرار الإدانة مع التخفيف من العقوبة السجنية إلى