خصصا في صناعة الألغام: أحكام بالسجن تتجاوز قرنا من الزمن في حق "أمير أجناد الخلافة" وإرهابي ثان

خبراء متفجرات وصناعة ألغام



عملية نوعية أطاحت بأمير التنظيم



أصدرتأحكاما بالسجن لمدد طويلة في حق اثنين من أخطر القيادات الميدانية التابعة لتنظيم، وذلك بعد إدانتهما في قضايا تتعلق بالانتماء إلى تنظيم إرهابي وصناعة المتفجرات وتوفيرها واستعمالها في مخططات تستهدف الوحدات الأمنية والعسكرية.وقضت المحكمة بسجن القيادي الإرهابيلمدة، فيما حكمت علىالمكنى بـ"يوسف"، والذي كان يشغل خطة، بالسجن لمدةوكشفت الأبحاث والتحقيقات القضائية أن المتهمين كانا من أبرز العناصر العملياتية داخل التنظيم الإرهابي، حيث تخصصا فيوبحسب ملف القضية، تولى العنصران الإشراف علىبمرتفعات، في إطار مخططات استهدفت الوحدات الأمنية والعسكرية أثناء عمليات التمشيط والملاحقة.كما أظهرت التحقيقات تورطهما في عمليات تستهدف ترويع السكان بالمناطق القريبة من الجبال، من خلال تنفيذ اعتداءات وعمليات سطو مسلح على منازل المواطنين للاستيلاء على المؤونة والإمدادات لفائدة العناصر الإرهابية المتحصنة بالمرتفعات.وكان الإرهابيقد سقط في قبضة الوحدات الأمنية خلال عملية استباقية نوعية نفذتها وحدات مختصة منبالتنسيق معوتحت إشراف مباشر منوأسفرت العملية عن حجزكانت معدة للاستعمال في عمليات إرهابية، وفق ما ورد بالأبحاث.