مشجع تونسي يتهم نجل صبري اللموشي بالاعتداء عليه بعد انتقاده أداء المنتخب

كشف مشجع تونسي تعرضه لاعتداء جسدي، مؤكدا أنقام بلكمه إثر انتقاده لأداء والده خلال المباراة التي جمعتبنظيرهضمن منافسات كأس العالم 2026.وقال المشجع، في تصريحات تداولها عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إنه تعرض إلى لكمة على مستوى الوجه تسببت له في نزيف من الفم، مضيفا أن المعتدي "فرّ من المكان مباشرة بعد الواقعة".وأكد الشاب أنه لم يتلفظ بأي عبارات مسيئة، موضحا أنه اكتفى بانتقاد الأداء الفني للمنتخب والهزيمة الثقيلة أمام السويد بنتيجةوأضاف: "لم أقل له أي شيء، فقط انتقدت أداء والده".وتأتي هذه الحادثة في أعقاب حالة من الغضب والاستياء في صفوف الجماهير التونسية بعد الخسارة القاسية التي مني بها المنتخب الوطني في مستهل مشواره بمونديال 2026، وهي النتيجة التي أعقبتها انتقادات واسعة للإطار الفني والجامعة التونسية لكرة القدم.