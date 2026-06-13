الجامعة التونسية لكرة القدم تدعو الجماهير إلى الالتزام بالتعليمات التنظيمية قبل مواجهة السويد

أصدرت الجامعة التونسية لكرة القدم بلاغاً موجهاً إلى الجماهير التونسية بمناسبة المباراة المرتقبة التي ستجمع المنتخب الوطني بنظيره السويدي ضمن منافسات كأس العالم 2026، دعت فيه الأنصار إلى الالتزام بجملة من الترتيبات التنظيمية والأمنية التي تم إقرارها خلال الاجتماع الأمني الخاص بالمباراة.وأوضحت الجامعة أن أبواب الملعب ستُفتح بداية من الساعة الخامسة مساءً بالتوقيت المحلي، داعية الجماهير إلى الحضور المبكر لتفادي الاكتظاظ وتسهيل إجراءات الدخول.كما أشارت إلى أن التوقعات الجوية ترجح نزول أمطار يوم المباراة، مؤكدة أن المظلات ممنوعة داخل الملعب، وهو ما يستوجب ارتداء القبعات أو الملابس المزودة بغطاء للرأس.وشددت الجامعة على منع استعمال الشماريخ أو أي نوع من الألعاب النارية داخل الملعب أو خارجه، إضافة إلى منع إدخال القوارير بمختلف أنواعها، مع توفير نقاط بيع للمشروبات داخل الملعب. كما أكدت منع رفع اللافتات أو الشعارات ذات الطابع السياسي.ونبهت الجامعة إلى أن الجماهير ستخضع لعمليات تفتيش دقيقة عند مداخل الملعب، مؤكدة أن أي مخالفة لهذه التعليمات قد تعرض مرتكبها للعقوبات المنصوص عليها في القانون المكسيكي، فضلاً عن العقوبات الرياضية والمالية التي يمكن أن تطال الجامعة التونسية لكرة القدم.ودعت الجامعة كافة المشجعين التونسيين إلى احترام القوانين المحلية والالتزام بالتعليمات التنظيمية، بما يساهم في إنجاح هذا الموعد الرياضي ويعكس الصورة الحضارية للجماهير التونسية داخل الملعب وخارجه.وفي سياق متصل، واصل المنتخب التونسي استعداداته للمواجهة المرتقبة، حيث أدى اللاعبون وأعضاء الإطارين الفني والإداري، أمس الجمعة، صلاة الجمعة بمدينة مونتيري المكسيكية خلف إمام مصري.وعقب الصلاة، دار حديث ودي بين الإمام وأفراد البعثة التونسية، أعرب خلاله عن تمنياته للمنتخب الوطني بالتوفيق وتشريف الراية التونسية خلال مشاركته في نهائيات كأس العالم.