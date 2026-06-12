تأجيل محاكمة الكاتب العام للجامعة العامة للنقل واخرين

أجلت أمس الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس محاكمة الكاتب العام للجامعة العامة للنقل وجيه الزيدي وعدد آخر من المتهمين في قضية تخص شبهات فساد مالي، وذلك إلى موعد 6 جويلية المقبل لانتظار مآل الطعن بالتعقيب.وقد مثل المتهمون امام أنظار الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس لمحاكمتهم من أجل تهم قضية تتعلق بالفساد المالي والإداري وفق مظروفات الملف.كما حضر ممثل المكلف العام بنزاعات الدولة وقدم طلباته.