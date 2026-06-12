بطاقات إيداع بالسجن ضد 7 متهمين في قضية مقتل تلميذ بمرسى القنطاوي

أصدربطاقات إيداع بالسجن في حق، وذلك في إطار الأبحاث المتعلقة بقضية مقتل تلميذ يبلغ من العمربجهةووفق اذاعة موزاييك, وجّهت إلى المظنون فيهم تهم، إلى جانب تهم أخرى من بينهاوتعود أطوار القضية إلى وفاة الضحية متأثراً بإصابات خطيرة إثر تعرضه إلى، وفق ما أظهرته الأبحاث الأولية.وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن خلافاً اندلع بين التلميذ وعدد من الأشخاص لأسباب لا تزال محل تحقيق، قبل أن يتطور إلىأودت بحياته.