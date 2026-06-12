بطاقات إيداع بالسجن ضد 7 متهمين في قضية مقتل تلميذ بمرسى القنطاوي
أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية سوسة 2 بطاقات إيداع بالسجن في حق سبعة أشخاص، وذلك في إطار الأبحاث المتعلقة بقضية مقتل تلميذ يبلغ من العمر 17 عاماً بجهة مرسى القنطاوي.
ووفق اذاعة موزاييك, وجّهت إلى المظنون فيهم تهم القتل العمد مع سابقية القصد، إلى جانب تهم أخرى من بينها الاعتداء بالعنف الشديد وحمل ومسك سلاح أبيض دون رخصة.
وتعود أطوار القضية إلى وفاة الضحية متأثراً بإصابات خطيرة إثر تعرضه إلى طعنات بواسطة سكين، وفق ما أظهرته الأبحاث الأولية.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن خلافاً اندلع بين التلميذ وعدد من الأشخاص لأسباب لا تزال محل تحقيق، قبل أن يتطور إلى جريمة قتل أودت بحياته.
ووفق اذاعة موزاييك, وجّهت إلى المظنون فيهم تهم القتل العمد مع سابقية القصد، إلى جانب تهم أخرى من بينها الاعتداء بالعنف الشديد وحمل ومسك سلاح أبيض دون رخصة.
وتعود أطوار القضية إلى وفاة الضحية متأثراً بإصابات خطيرة إثر تعرضه إلى طعنات بواسطة سكين، وفق ما أظهرته الأبحاث الأولية.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن خلافاً اندلع بين التلميذ وعدد من الأشخاص لأسباب لا تزال محل تحقيق، قبل أن يتطور إلى جريمة قتل أودت بحياته.
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