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إنقلاب شاحنة لنقل العاملات وتسجيل وفيات وعدة اصابات

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67fd37594dd747.54094825_fklinpgejmoqh.jpg>
Bookmark article    Publié le Vendredi 12 Juin 2026 - 09:05 قراءة: 0 د, 14 ث
      
جد اليوم حادث مرور بجهة المزونة من ولاية سيدي بوزيد تمثل في انقلاب شاحنة كانت تقلّ نحو 13 عاملة فلاحية، أسفر عن وفاة عاملتين وإصابة 10 أخريات بجروح متفاوتة الخطورة، من بينهن حالة بتر على مستوى اليد وعدة إصابات وكسور. وتم نقل المصابات إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة
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