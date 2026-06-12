إنقلاب شاحنة لنقل العاملات وتسجيل وفيات وعدة اصابات

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09:30 - صدمة في قطاع الصيد البحري بعد منع تصدير الجمبري الأحمر إلى أوروبا... والمهنيون يدقون ناقوس الخطر
08:34 - لجنة التشريع العام بالبرلمان تعقد اليوم جلسة لمواصلة النظر في مقترح قانون تنظيم مهنة المستشار الجبائي
الجمعة 12 جوان 2026 | 26 ذو الحجة 1447
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