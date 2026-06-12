تأجيل محاكمة أستاذة متهمة بترويج لخبر تسريب امتحان الفلسفة وإبقاؤها بحالة سراح

قرر المجلس الجناحي بالمحكمة الإبتدائية بتونس تأخير محاكمة استاذة تعليم ثانوي روجت لتسريب امتحان مادة الفلسفة بالباكالوريا وابقائها بحالة سراح على ذمة القضية.وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قررت احالة أستاذة التعليم الثانوي بحالة تقديم على أنظارها، وذلك على اثر شكاية تقدمت بها ضدها وزارة التربية على خلفية ظهورها في تسجيل فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، أولى ايام امتحان البكالوريا وهي تتحدث عن تسريب امتحان مادة الفلسفة.