فيديو من منزل جميل- بنزرت: اندلاع حريق بغابة الرمال

ع مساء الخميس 11 جوان، حريق بغابة الرمال بمعتمدية منزل جميل من ولاية بنزرت ولازالت ألسنة اللهب تتصاعد.وقد حلت وحدات الحماية المدنية وتدخلت بسرعة وهي تواصل عمليات الاطفاء لمنع انتشار الحريق الذي لم يتم بعد تحديد أسباب اندلاعه.