فيديو من منزل جميل- بنزرت: اندلاع حريق بغابة الرمال

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أمس 23:10 - بن عروس: الانطلاق خلال شهر سبتمبر القادم في تنفيذ مشروع "موارد" لدعم الفلاحة الايكولوجية
أمس 22:15 - قبلي: تنظيم حصة تثقيفية حول الوقاية من الامراض السارية لفائدة القابلات من مختلف الدوائر الصحية
أمس 21:10 - الأسبوع العربي للبرمجة يحقق في دورته الخامسة رقما قياسيا بمشاركة 3 ملايين طالب من 18 بلدا (الألكسو)
أمس 20:44 - التقدم في تنفيذ منطقة التبادل الحر، أبرز محاور لقاء وزير الخارجية بالأمين العام لمنطقة التبادل الحر القارية الإفريقية
الجمعة 12 جوان 2026 | 26 ذو الحجة 1447
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