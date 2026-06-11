ال BIAT يعلن معالجة الخلل التقني الذي طرأ اليوم

أعلن، مساء اليوم، عن استكمال معالجة الإشكال التقني الذي طرأ على خدماته خلال اليوم بشكل كامل، مؤكداً عودة مختلف الخدمات إلى نسقها العادي.وتوجّه البنك في بلاغ إلى حرفائه بالشكر على ما أبدوه من صبر وتفهّم وثقة خلال فترة الاضطراب الفني، معرباً عن امتنانه لتعاونهم طوال اليوم.كما دعا البنك الحرفاء الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات أو المساعدة إلى الاتصال بمركز العلاقات مع الحرفاء عبر الرقموأكدت المؤسسة البنكية أن العطب الفني الذي تم تسجيله تمت معالجته نهائياً، دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الإشكال أو أسبابه.