العاصمة: مصلحة مكافحة النشل تطيح بعنصر خطير مفتش عنه روع ركاب المترو 2

تورط في قضايا سلب وسرقة المواطنين



في إطار تعقب العناصر الإجرامية والتصدي لظاهرة السرقة بالنشل في وسائل النقل والأماكن العامة، تمكنت مصلحة مكافحة النشل التابعة لإدارة شرطة النجدة من إلقاء القبض على عنصر إجرامي خطير وصادر في شأنه عدة مناشير تفتيش.وتأتي عملية الإطاحة بالمتهم إثر عمل أمني دقيق وحنكة ميدانية من قِبل أعوان وإطارات المصلحة، الذين تمكنوا من رصد تحركات المظنون فيه وإعداد كمين محكم له أدى إلى شلّ حركته وإيقافه دون تمكينه من فرصة الفرار.وأكدت مصادر أمنية أن الموقوف يعد من العناصر المصنفة خطيرة في مجال الاعتداء على ممتلكات الغير، حيث تبيّن بعد التدقيق في هويته أنه محل تفتيش لفائدة عدة وحدات أمنية وهياكل قضائية، وذلك لتورطه في سلسلة من قضايا النشل، والسرقة، وسلب المواطنين تحت طائلة التهديد. بمحطات المترو 2 بحي الخضراء .باستشارة النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ بالمتهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في شأنه، ومباشرة الأبحاث معه للكشف عن بقية امتدادات نشاطه الإجرامي، في انتظار إحالته على أنظار العدالة.