على الطريق الرابطة بين صواف والنفيضة: إصابة 27 شخصا في انزلاق حافلة لنقل العملة

جدّ صباح اليوم الخميس 11 جوان 2026، حادث مرور على مستوى الطريق الرابطة بين معتمدية صواف في ولاية زغوان ومعتمدية النفيضة التابعة لولاية سوسة، مما أسفر عن إصابة 27 شخصا إصابات متفاوتة الخطورة.وأفادت مصدر من الحماية المدنية لمراسلة الإذاعة الوطنية بالجهة، بأن صورة الحادث تتمثل في انزلاق حافلة كانت تقل عملة.وقد تحولت 5 سيارات تابعة للحماية المدنية بزغوان و3 سيارات إسعاف تابعة للمستشفى المحلي على عين المكان، أين تم توجيه المصابين إلى كل من مستشفى صواف والمستشفى الجهوي بزغوان لتلقي الإسعافات اللازمة.الإذاعة الوطنية