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سيدي حسين: كشف ملابسات وفاة شاب بعد عام من الغموض وإيقاف أربعة من أفراد عائلته

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Bookmark article    Publié le Jeudi 11 Juin 2026 - 12:34 قراءة: 0 د, 43 ث
      
تمكنت الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بسيدي حسين من فك لغز وفاة شاب في ظروف وصفت بالمسترابة، وذلك بعد مرور نحو سنة على الواقعة، إثر أبحاث وتحريات مكثفة أسفرت عن الكشف عن ملابسات الجريمة وإيقاف أربعة أشخاص يشتبه في تورطهم فيها.

وشملت الإيقافات والدة الضحية وشقيقته وشقيقه إضافة إلى صديقة شقيقته، وذلك بعد أن كشفت الأبحاث وجود خلافات عائلية سابقة بينهم وبين الهالك.


وبحسب المعطيات الأولية، فقد عمد المشتبه بهم إلى وضع مادة سامة تستعمل في إبادة الفئران داخل طعام الضحية. وبعد أن فقد توازنه وأغمي عليه، قاموا بخنقه إلى أن فارق الحياة، وفق ما توصلت إليه التحقيقات.


كما بينت الأبحاث أن الموقوفين اعترفوا بالأفعال المنسوبة إليهم أثناء الاستنطاق، ليتم الاحتفاظ بهم على ذمة البحث من أجل تهم تتعلق بـالقتل العمد مع سابقية القصد والمشاركة في ذلك.

وتتواصل الأبحاث بإشراف الجهات القضائية المختصة لاستكمال بقية الإجراءات القانونية والكشف عن جميع تفاصيل القضية.
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