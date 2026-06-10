تجند له 15 أمنيا : القبض على أخطر منحرف روع القصر و المواطنين بالسبجومي

تفاصيل الإطاحة والكمين



تمكّن، اليوم، إثرتجنّد لها، من إلقاء القبض علىمعروف بلقب، والذي طالما شكّل مصدر رعب للمارة والمتساكنين بجهتيوحسب، فإن المظنون فيه يعد من العناصر المصنفةومحل العديد منلفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة، من أجل تورطه في، إضافة إلىوسلبهم.وجاءت عملية الإيقاف بعدوبناء علىحول تحركات المعني بالأمر، حيث تم نصبله أسفر عن شلّ حركته والسيطرة عليه بنجاح دون تسجيل أضرار تذكر.وأسفرت العملية عن حجزكان يعتزم ترويجها، إلى جانبالتي كان يستعملها، وفق المعطيات المتوفرة، في تنفيذوترويع المواطنين.وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه به واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنه، في انتظار استكمال الأبحاث والكشف عن بقية ملابسات القضايا المنسوبة إليه.