تجند له 15 أمنيا : القبض على أخطر منحرف روع القصر و المواطنين بالسبجومي
تمكّن أعوان منطقة الأمن الوطني بالسيجومي، اليوم، إثر مداهمة أمنية تجنّد لها 15 أمنيا، من إلقاء القبض على عنصر إجرامي خطير معروف بلقب "الطالب"، والذي طالما شكّل مصدر رعب للمارة والمتساكنين بجهتي الملاسين وحي النجاح.
وحسب مصادر أمنية، فإن المظنون فيه يعد من العناصر المصنفة خطيرة ومحل العديد من مناشير التفتيش لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة، من أجل تورطه في قضايا حق عام، إضافة إلى تعنيف أطفال قُصّر وسلبهم.
تفاصيل الإطاحة والكمينوجاءت عملية الإيقاف بعد متابعة ميدانية دقيقة وبناء على معلومات استخباراتية حول تحركات المعني بالأمر، حيث تم نصب كمين محكم له أسفر عن شلّ حركته والسيطرة عليه بنجاح دون تسجيل أضرار تذكر.
وأسفرت العملية عن حجز صفيحة من مخدر القنب الهندي ("الزطلة") كان يعتزم ترويجها، إلى جانب مجموعة من الأسلحة البيضاء والآلات الحادة التي كان يستعملها، وفق المعطيات المتوفرة، في تنفيذ عمليات السلب ("البراكاجات") وترويع المواطنين.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه به واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنه، في انتظار استكمال الأبحاث والكشف عن بقية ملابسات القضايا المنسوبة إليه.
وحسب مصادر أمنية، فإن المظنون فيه يعد من العناصر المصنفة خطيرة ومحل العديد من مناشير التفتيش لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة، من أجل تورطه في قضايا حق عام، إضافة إلى تعنيف أطفال قُصّر وسلبهم.
تفاصيل الإطاحة والكمينوجاءت عملية الإيقاف بعد متابعة ميدانية دقيقة وبناء على معلومات استخباراتية حول تحركات المعني بالأمر، حيث تم نصب كمين محكم له أسفر عن شلّ حركته والسيطرة عليه بنجاح دون تسجيل أضرار تذكر.
وأسفرت العملية عن حجز صفيحة من مخدر القنب الهندي ("الزطلة") كان يعتزم ترويجها، إلى جانب مجموعة من الأسلحة البيضاء والآلات الحادة التي كان يستعملها، وفق المعطيات المتوفرة، في تنفيذ عمليات السلب ("البراكاجات") وترويع المواطنين.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه به واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنه، في انتظار استكمال الأبحاث والكشف عن بقية ملابسات القضايا المنسوبة إليه.
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