الاحتفاظ بنائب بمجلس نواب الشعب على ذمة التحقيق في قضية اعتداء بالعنف الشديد
أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة، اليوم الأربعاء، بالاحتفاظ بـنائب بمجلس نواب الشعب عن دائرة منوبة لمدة 48 ساعة قابلة للتمديد.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن عضو مجلس النواب محل التتبع وردت في شأنه شكاية تقدم بها أحد أقاربه تتعلق بـالاعتداء بالعنف الشديد.
وعلى إثر ذلك، أذنت النيابة العمومية بفتح الأبحاث اللازمة والتحري في مضمون الشكاية وظروفها وملابساتها، قبل أن تقرر لاحقا الاحتفاظ بالنائب المشتكى به على ذمة البحث، في انتظار استكمال الإجراءات القانونية واتخاذ ما يتعين بشأن الملف.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن عضو مجلس النواب محل التتبع وردت في شأنه شكاية تقدم بها أحد أقاربه تتعلق بـالاعتداء بالعنف الشديد.
وعلى إثر ذلك، أذنت النيابة العمومية بفتح الأبحاث اللازمة والتحري في مضمون الشكاية وظروفها وملابساتها، قبل أن تقرر لاحقا الاحتفاظ بالنائب المشتكى به على ذمة البحث، في انتظار استكمال الإجراءات القانونية واتخاذ ما يتعين بشأن الملف.
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