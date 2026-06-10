الاحتفاظ بنائب بمجلس نواب الشعب على ذمة التحقيق في قضية اعتداء بالعنف الشديد

أذنت، اليوم الأربعاء، بالاحتفاظ بـلمدةوحسب المعطيات المتوفرة، فإنمحل التتبع وردت في شأنهتقدم بها أحد أقاربه تتعلق بـوعلى إثر ذلك، أذنتبفتح الأبحاث اللازمة والتحري في مضمون الشكاية وظروفها وملابساتها، قبل أن تقرر لاحقاعلى ذمة البحث، في انتظار استكمال الإجراءات القانونية واتخاذ ما يتعين بشأن الملف.