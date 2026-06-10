تأخير النظر في الطعن ضد قرار هيئة المحامين المتعلق بالإضراب الحضوري إلى أكتوبر المقبل

قررت إحدى الدوائر القضائية لدىتأخير النظر في الطعن الذي رفعتهضد قرارالمتعلق بتنفيذ، إلى جلسة يوموكانت المحكمة قد نظرت، اليوم الأربعاء، في الطعن المقدم ضد القرارات المنبثقة عن، والتي أفضت إلى الإعلان عن سلسلة منشملت تنظيموإقراريوموبعد المرافعات والإجراءات القانونية، قررتتأجيل البت في القضية إلى جلسة