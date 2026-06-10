تأخير النظر في الطعن ضد قرار هيئة المحامين المتعلق بالإضراب الحضوري إلى أكتوبر المقبل
قررت إحدى الدوائر القضائية لدى محكمة الاستئناف بتونس تأخير النظر في الطعن الذي رفعته الوكالة العامة لدى محكمة الاستئناف بتونس ضد قرار مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس المتعلق بتنفيذ إضراب حضوري، إلى جلسة يوم 28 أكتوبر 2026.
وكانت المحكمة قد نظرت، اليوم الأربعاء، في الطعن المقدم ضد القرارات المنبثقة عن الجلسة العامة الطارئة لهيئة المحامين، والتي أفضت إلى الإعلان عن سلسلة من التحركات الاحتجاجية شملت تنظيم إضرابات جهوية وإقرار إضراب حضوري عن العمل على المستوى الوطني يوم 18 جوان الجاري.
وبعد المرافعات والإجراءات القانونية، قررت الدائرة الاستئنافية المتعهدة بالملف تأجيل البت في القضية إلى جلسة 28 أكتوبر القادم.
وكانت المحكمة قد نظرت، اليوم الأربعاء، في الطعن المقدم ضد القرارات المنبثقة عن الجلسة العامة الطارئة لهيئة المحامين، والتي أفضت إلى الإعلان عن سلسلة من التحركات الاحتجاجية شملت تنظيم إضرابات جهوية وإقرار إضراب حضوري عن العمل على المستوى الوطني يوم 18 جوان الجاري.
وبعد المرافعات والإجراءات القانونية، قررت الدائرة الاستئنافية المتعهدة بالملف تأجيل البت في القضية إلى جلسة 28 أكتوبر القادم.
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