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سمير الوافي: الحكم بـأربعة أشهر سجناً مع تأجيل التنفيذ

<img src=http://www.babnet.net/images/9/samirwafi2014xx.jpg>
Bookmark article    Publié le Mercredi 10 Juin 2026 - 13:01 قراءة: 0 د, 30 ث
      
قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس، بالحكم بـأربعة أشهر سجناً مع تأجيل التنفيذ في حق سمير الوافي.

ويأتي هذا الحكم على خلفية شكاية قضائية كانت قد رفعتها ضده تلميذة بالبكالوريا خلال سنة 2024. وتعود أطوار القضية إلى تدوينة نشرها الوافي على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي، تطرّق فيها إلى اللباس الذي ارتدته التلميذة أثناء اجتيازها اختبار التربية البدنية ("الباك سبور")، واصفاً إياه بـ"غير المحتشم"، وهو ما اعتبرته الشاكية وعائلتها إساءة علنية وتجاوزاً في حقها.


وبحسب ما ورد في ملف القضية، فقد نظرت الهيئة القضائية في التهم الموجهة للإعلامي بناءً على الشكوى المقدمة، لتصدر قرارها بـالإدانة مع إسعافه بـتأجيل تنفيذ العقوبة البدنية.
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