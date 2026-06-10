سمير الوافي: الحكم بـأربعة أشهر سجناً مع تأجيل التنفيذ

قضت، بالحكم بـفي حقويأتي هذا الحكم على خلفيةكانت قد رفعتها ضدهخلال سنة. وتعود أطوار القضية إلىنشرها الوافي على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي، تطرّق فيها إلىالذي ارتدته التلميذة أثناء اجتيازها اختبار، واصفاً إياه بـ، وهو ما اعتبرته الشاكية وعائلتهاوتجاوزاً في حقها.وبحسب ما ورد في، فقد نظرتفي التهم الموجهة للإعلامي بناءً على الشكوى المقدمة، لتصدر قرارها بـمع إسعافه بـ