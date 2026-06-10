رضا الشكندالي يدعو إلى قانون مالية طوارئ: الحرب في الشرق الأوسط تُربك فرضيات الميزانية وتُهدد بتفاقم التضخم

ارتفاع النفط يهدد بتوسيع عجز الميزانية



مقترح قانون مالية طوارئ



التضخم الغذائي يعود بقوة



تونس تواجه ركودا تضخميا



تآكل القدرة الشرائية



مخاطر تضخمية إضافية في الأفق



أكد الأستاذ الجامعي والخبير الاقتصاديأن التطورات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، في ظل الحرب الدائرة في الشرق الأوسط، تفرض على تونس مراجعة مقاربتها في إدارة المالية العمومية، معتبرا أن الفرضيات التي بُني عليها قانون المالية لسنة 2026 لم تعد تعكس الواقع الاقتصادي الحالي.وأوضح الشكندالي، خلال مداخلة في برنامجمن تقديم مريم بلقاضي على إذاعة، أن ميزانية الدولة لسنة 2026، المقدرة بنحو، ارتكزت على فرضيتين أساسيتين أصبحتا محل شك كبير بعد التطورات الأخيرة.وبيّن أن الفرضية الأولى تتمثل في تحقيق، معتبرا أن هذا الهدف بات صعب المنال في ظل المعطيات الحالية. واستند في ذلك إلى أحدث تقديراتالتي ترجح، في أفضل السيناريوهات، تحقيق تونس لنمو لا يتجاوز، شريطة ألا تتجاوز أسعار النفط مستوىوأضاف أن استمرار الحرب واتساع نطاقها قد يدفع نسبة النمو إلى التراجع حتى حدود، وهو ما ستكون له انعكاسات مباشرة على الموارد الجبائية للدولة، المقدرة في قانون المالية بحواليوأشار الخبير الاقتصادي إلى أن الفرضية الثانية التي قامت عليها الميزانية، والمتمثلة في اعتماد سعر مرجعي للنفط في حدود، لم تعد بدورها واقعية في ظل التوقعات التي تشير إلى إمكانية تجاوز الأسعار العالمية مستوىوأوضح أن كل دولار إضافي فوق السعر المرجعي المعتمد يكلّف المالية العمومية حوالي، ما يعني أن تونس قد تجد نفسها أمام ضغوط مالية كبيرة نتيجة تراجع الإيرادات من جهة وارتفاع النفقات، وخاصة نفقات الدعم، من جهة أخرى.وقدر الشكندالي حجم الخسائر المحتملة في الميزانية بما قد يصل إلىإذا تواصلت الظروف الحالية، معتبرا أن مواصلة العمل بنفس الفرضيات الواردة في قانون المالية الحالي أصبحت أمرا بالغ الصعوبة.وفي هذا السياق، دعا الشكندالي إلى تجاوز فكرة، معتبرا أن حالة عدم اليقين السائدة تجعل من الصعب اعتماد فرضيات ثابتة يمكن البناء عليها.واقترح بدلا من ذلك إعداديقوم على مجموعة من السيناريوهات المرتبطة بتطور أسعار النفط العالمية ومسار الحرب في المنطقة، بما يتيح للدولة قدرا أكبر من المرونة في إدارة نفقاتها ومواردها.وأوضح أن هذا التصور يمكن أن يرتكز على ثلاثة سيناريوهات رئيسية، تتدرج بحسب مستويات أسعار النفط العالمية، بما يسمح بالتكيف السريع مع المستجدات الاقتصادية الدولية.وعلى صعيد الأسعار، اعتبر الشكندالي أن استقرار نسبة التضخم العامة في حدودلا يعكس بدقة واقع القدرة الشرائية للمواطن التونسي، مشيرا إلى أن المشكلة الأساسية تكمن في طبيعة التضخم الحالي الذي أصبح يطال بالأساس المواد الأكثر استهلاكا من قبل الأسر.وأكد أن أسعارارتفعت خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة بنسبة، فيما زادت أسعاربأكثر من، وارتفعت أسعاربنسبة، إضافة إلى زيادات متواصلة في أسعار الخضر والأحذية والخدمات.واعتبر أن هذا التطور يعكس عودة ما وصفه بـ"التضخم الغذائي"، وهو تضخم أكثر تأثيرا على الحياة اليومية للمواطن مقارنة بارتفاع أسعار السلع الكمالية.ورأى الشكندالي أن الاقتصاد التونسي يعيش منذ سنوات حالة من، أي تزامن تباطؤ النمو الاقتصادي مع ارتفاع الأسعار، وهو وضع يحدّ من فعالية السياسات الاقتصادية التقليدية.وأوضح أن التضخم الحالي لا يعود إلى ارتفاع الطلب الاستهلاكي بقدر ما يرتبط بارتفاع كلفة الإنتاج والطاقة والنقل ومشاكل التزود، وهو ما يعرف اقتصاديا بـ"التضخم المدفوع بالتكاليف".وأضاف أن الاعتماد الحصري على أدوات السياسة النقدية، وخاصة الترفيع في نسب الفائدة، قد لا يكون كافيا لمعالجة هذه الظاهرة، بل قد يؤدي إلى مزيد من الضغط على الاستثمار والإنتاج.وكشف الشكندالي أن الأسعار في تونس ارتفعت بنحوخلال الفترة الممتدة بين سنتي، معتبرا أن هذا التطور أدى إلى تآكل واضح في القدرة الشرائية للأسر.وأشار إلى أن الزيادات المسجلة في الأجور لم تواكب نسق ارتفاع الأسعار، وهو ما انعكس سلبا على مستوى معيشة فئات واسعة من المواطنين، خاصة أصحاب الدخل المحدود والمتقاعدين.وفي هذا الإطار، اعتبر أن الأسرة التونسية المتكونة من أربعة أفراد تحتاج اليوم إلى دخل شهري يقاربحتى تتمكن من العيش في ظروف تحفظ الحد الأدنى من الاستقرار المعيشي.وحذر الخبير الاقتصادي من إمكانية مواجهة تونس خلال الأشهر القادمةتتمثل في ارتفاع أسعار النفط، وارتفاع أسعار الأسمدة والأمونيا، إضافة إلى الزيادات المرتقبة في أسعار الحبوب العالمية.وأكد أن هذه التطورات قد تؤدي إلى تعميق ظاهرة التضخم المستورد، وتزيد من الضغوط المسلطة على الاقتصاد الوطني وعلى القدرة الشرائية للمواطنين.وختم الشكندالي بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب سياسات اقتصادية أكثر مرونة وشمولية، تأخذ بعين الاعتبار التحولات الدولية المتسارعة وتداعياتها المباشرة على الاقتصاد التونسي.