استقبال شعبي ورسمي في الصومال للحكم عمر عرتن بعد منعه من دخول الولايات المتحدة-
وكالات - عاد الحكم الصومالي عمر عرتن، الذي مُنع من دخول الولايات المتحدة الأمريكية، إلى العاصمة مقديشو اليوم الأربعاء، حيث حظي باستقبال شعبي ورسمي شاركت فيه جماهير ومسؤولون.
وكان من المقرر أن يصبح عمر عرتن أول حكم من الصومال يدير مباريات في كأس العالم 2026، بعد اختياره ضمن القائمة النهائية لـالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الخاصة بحكام البطولة.
ويعد عرتن واحدا من أبرز الحكام في القارة الإفريقية، كما تُوّج بلقب أفضل حكم في إفريقيا لعام 2025.
ولم يتمكن الحكم الصومالي من دخول الأراضي الأمريكية بعد وصوله إلى مطار ميامي الدولي يوم السبت الماضي، بسبب ما وصفته إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية بـ"دواع أمنية"، دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن هذه المخاوف. وعلى إثر ذلك، قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) استبعاده من قائمة حكام البطولة.
وكان عرتن قد حصل على تأشيرة سفر إلى الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، وفق ما أكدته سفارة الصومال في كينيا التي تولت متابعة ملف التأشيرة.
وحظي الحكم الصومالي باستقبال لافت لدى وصوله إلى مطار مقديشو، حيث وجه الشكر إلى الحكومة الصومالية والجماهير والاتحاد الدولي لكرة القدم على الدعم الذي تلقاه.
وقال عرتن أمام مئات المستقبلين الذين كانوا يلوحون بـالعلم الصومالي: "أعدكم، بمشيئة الله، أنني سأحضر البطولة التالية. أريد أن يطمئن الشعب الصومالي إلى هذا وأن يظل واثقا".
وأثارت هذه الخطوة الأمريكية غير المسبوقة، والمتمثلة في منع حكم معتمد من قبل الفيفا من دخول الدولة المستضيفة لـكأس العالم، موجة واسعة من الانتقادات والتساؤلات بشأن قدرة الولايات المتحدة على استضافة البطولة.
وتُعد الصومال من بين نحو 40 دولة تخضع لقيود سفر جديدة ضمن الإجراءات التي اعتمدتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إطار سياساتها المتعلقة بالهجرة.
وكان من المقرر أن يصبح عمر عرتن أول حكم من الصومال يدير مباريات في كأس العالم 2026، بعد اختياره ضمن القائمة النهائية لـالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الخاصة بحكام البطولة.
ويعد عرتن واحدا من أبرز الحكام في القارة الإفريقية، كما تُوّج بلقب أفضل حكم في إفريقيا لعام 2025.
WELCOME HOME OMAR ARTAN 🇸🇴 ❤ pic.twitter.com/B8GpS5tpyN— SOMALI ATHLETE (@SomaliAthlete) June 10, 2026
ولم يتمكن الحكم الصومالي من دخول الأراضي الأمريكية بعد وصوله إلى مطار ميامي الدولي يوم السبت الماضي، بسبب ما وصفته إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية بـ"دواع أمنية"، دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن هذه المخاوف. وعلى إثر ذلك، قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) استبعاده من قائمة حكام البطولة.
وكان عرتن قد حصل على تأشيرة سفر إلى الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، وفق ما أكدته سفارة الصومال في كينيا التي تولت متابعة ملف التأشيرة.
وحظي الحكم الصومالي باستقبال لافت لدى وصوله إلى مطار مقديشو، حيث وجه الشكر إلى الحكومة الصومالية والجماهير والاتحاد الدولي لكرة القدم على الدعم الذي تلقاه.
وقال عرتن أمام مئات المستقبلين الذين كانوا يلوحون بـالعلم الصومالي: "أعدكم، بمشيئة الله، أنني سأحضر البطولة التالية. أريد أن يطمئن الشعب الصومالي إلى هذا وأن يظل واثقا".
وأثارت هذه الخطوة الأمريكية غير المسبوقة، والمتمثلة في منع حكم معتمد من قبل الفيفا من دخول الدولة المستضيفة لـكأس العالم، موجة واسعة من الانتقادات والتساؤلات بشأن قدرة الولايات المتحدة على استضافة البطولة.
وتُعد الصومال من بين نحو 40 دولة تخضع لقيود سفر جديدة ضمن الإجراءات التي اعتمدتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إطار سياساتها المتعلقة بالهجرة.
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