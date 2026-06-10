استقبال شعبي ورسمي في الصومال للحكم عمر عرتن بعد منعه من دخول الولايات المتحدة

وكالات -

WELCOME HOME OMAR ARTAN 🇸🇴 ❤ pic.twitter.com/B8GpS5tpyN — SOMALI ATHLETE (@SomaliAthlete) June 10, 2026

عاد، الذي مُنع من دخول، إلى العاصمةاليوم الأربعاء، حيث حظي باستقبال شعبي ورسمي شاركت فيه جماهير ومسؤولون.وكان من المقرر أن يصبحأول حكم منيدير مباريات في، بعد اختياره ضمن القائمة النهائية لـالخاصة بحكام البطولة.ويعد عرتن واحدا من أبرز الحكام في، كما تُوّج بلقبولم يتمكن الحكم الصومالي من دخول الأراضي الأمريكية بعد وصوله إلىيوم السبت الماضي، بسبب ما وصفتهبـ"دواع أمنية"، دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن هذه المخاوف. وعلى إثر ذلك، قرراستبعاده من قائمة حكام البطولة.وكان عرتن قد حصل علىالأسبوع الماضي، وفق ما أكدتهالتي تولت متابعة ملف التأشيرة.وحظي الحكم الصومالي باستقبال لافت لدى وصوله إلى، حيث وجه الشكر إلىوالجماهير وعلى الدعم الذي تلقاه.وقال عرتن أمام مئات المستقبلين الذين كانوا يلوحون بـ: "أعدكم، بمشيئة الله، أنني سأحضر البطولة التالية. أريد أن يطمئن الشعب الصومالي إلى هذا وأن يظل واثقا".وأثارت هذه الخطوة الأمريكية غير المسبوقة، والمتمثلة في منع حكم معتمد من قبلمن دخول الدولة المستضيفة لـ، موجة واسعة من الانتقادات والتساؤلات بشأن قدرة الولايات المتحدة على استضافة البطولة.وتُعدمن بين نحوتخضع لقيود سفر جديدة ضمن الإجراءات التي اعتمدتهافي إطار سياساتها المتعلقة بالهجرة.