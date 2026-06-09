دائرة الاتهام تصدر بطاقة إيداع بالسجن في حق زياد الهاني

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قررت دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس اصدار بطاقة ايداع بالسجن في حق الصحفي زياد الهاني واحالته صحبة متهمين آخرين على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس.



وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس تولى اعلام زياد الهاني وأربعة متهمين آخرين، بقرار ختم البحث والاحالة على دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس لتقرر في شأنهم ما تراه مناسبا في علاقة بعضوية زياد الهاني سابقا بالمجلس البلدي بقرطاج، واحيل الهاني وفق قرار ختم البحث، بحالة سراح على أنظار دائرة الاتهام.