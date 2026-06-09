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فيديو طريف لسفيرة السويد بتونس قبل لقاء المنتخب التونسي بنظيره السويدي في كأس العالم

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a284ef16c0055.04082817_okjifmenpgqhl.jpg>
Bookmark article    Publié le Mardi 09 Juin 2026 - 18:31 قراءة: 0 د, 49 ث
      
نشرت الثلاثاء 9 جوان، سفارة السويد بتونس، مقطع فيديو طريف، بمناسبة اللقاء المنتظر بين المنتخب التونسي ونظيره السويدي في كأس العالم.

وأرفقت السفارة مقطع الفيديو بتدوينة جاء فيها "العدّ التنازلي بدا ، الماتش بين تونس والسويد قرّب

في سفارة السويد، أكثر حاجة نأمنو بيها هي الـ fair-play، الاحترام والصداقة 🤝
ديما مع بعضنا بروح الصداقة… وموعدنا في الملعب 😉".



وكان وفد المنتخب التونسي قد وصل يوم الاثنين إلى مدينة مونتيري للمشاركة في نهائيات كأس العالم التي تحتضنها كل من المكسيك وكندا والولايات المتحدة الأمريكية من 11 جوان إلى 19 جويلية 2026.

ويستهل المنتخب التونسي، في مشاركته السابعة في تاريخ المونديال والثالثة على التوالي، مشواره بمواجهة المنتخب السويدي يوم 15 جوان الجاري على ملعب مونتيري.

وسيخوض "نسور قرطاج" مباراتهم الثانية ضمن منافسات المجموعة السادسة أمام المنتخب الياباني يوم 21 جوان على الملعب ذاته، قبل أن يختتموا الدور الأول بملاقاة المنتخب الهولندي يوم 26 جوان بمدينة كانساس سيتي الأمريكية.
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