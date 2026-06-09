ملف "الجهاز السري": هيئة الدفاع عن الشهيدين تستأنف الحكم وتطالب بتسليم متهمين موجودين بالخارج

أفاد الأستاذ، عضو هيئة الدفاع عن الشهيدين، اليوم الثلاثاء خلال ندوة صحفية بدار المحامي، بأنه تم استئناف الأحكام الابتدائية الصادرة في ما يعرف بقضيةوأوضح العويني أن هيئة الدفاع ستتقدم بدورها بطلب استئناف، وذلك على خلفية عدم قبول الدعوى المدنية أصلا، مؤكدا أن الهيئة لم تطلب تعويضات مادية وإنما تسعى إلى كشف الحقيقة، وفق تعبيره.وأكد أن ملف القضية "ليس فارغا أو سياسيا" كما يتم الترويج له، ولا يتعلق بأحداثأو بإدارة البلاد أو القضاء، مشيرا إلى أن فتح الملف يعود إلى فترة سابقة لسنةوأضاف أن الشكاية المرفوعة كانت ضد أشخاص وليس ضد حزب، مبرزا أن المسؤولية والعقوبة تبقيان شخصيتين، في حين تتحملمسؤولية سياسية، حسب تصريحه.كما دعا العوينيإلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لطلب تسليمالموجود بإسبانيا، وكل منالموجودين بفرنسا، مشيرا إلى أن الثلاثة صدرت في حقهم أحكام بالسجن المؤبد مرفقة بعقوبات سجنية إضافية في هذه القضية، ومطالبا بضرورة تسليمهم إلى القضاء التونسي.وتأتي هذه التصريحات أياما بعد صدور الأحكام في قضية ما يعرف بـ"الجهاز السري لحركة النهضة"، حيث أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس أحكاما تراوحت بين السجن مدى الحياة والسجن لمدة 10 سنوات.وقضت المحكمة بإدانة المتهمين من أجل جرائم تتعلق بتكوين وفاق إرهابي والانضمام إلى وفاق إرهابي ووضع كفاءات وخبرات على ذمة عناصر لها علاقة بالجرائم الإرهابية، إلى جانب جرائم أخرى منصوص عليها بقانون مكافحة الإرهاب.وشملت الأحكام السجن مدى الحياة معفي حق، والسجن مدى الحياة معفي حق كل منوسبعة متهمين آخرين.كما قضت المحكمة بالسجن مدى الحياة معلـ، والسجن مدى الحياة معلـ، والسجن مدى الحياة معلـ، والسجن مدى الحياة معلكل منوشملت بقية الأحكام السجن لمدةلـ، ولـ، ولـ، ولـ، إضافة إلى أحكام أخرى تراوحت بين، مع إخضاع جميع المحكوم عليهم للمراقبة الإدارية لمدةومثل في هذه القضية ذات الصبغة الإرهابية، من بينهم رئيس حركة النهضةونائبهوعدد من الإطارات الأمنية السابقة، إلى جانبالمتهم في ما يعرف بقضيةوكان ملف القضية قد أثير مطلع سنةإثر شكاية تقدمت بها النيابة العمومية وفريق الدفاع عن الشهيديناللذين اغتيلا سنة، في حين نفت حركة النهضة في مناسبات سابقة الاتهامات الموجهة إليها بخصوص وجود جهاز سري أو علاقته بعمليات الاغتيال، واعتبرت تلك الاتهامات ذات خلفية سياسية.