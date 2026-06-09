احكام بين عدم سماع الدعوى وستّة أعوام سجنا مع الخطايا المالية في قضية فساد مالي بالمجمع الكيمياوي فرع قفصة

أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس أحكامها في حق ثلاثة متهمين من المجمع الكيمياوي فرع قفصة، حيث تراوحت الأحكام بين عدم سماع الدعوى وستّة أعوام سجنا مع الخطايا المالية.ومثل اليوم الاثنين موظفان سابقان بالمجمع الكيمياوي فرع قفصة وشخص ثالث جميعهم بحالة سراح، وذلك لمحاكمتهم من أجل شبهات فساد مالي واداري في اسناد صفقة من المجمع الكيمياوي فرع قفصة لفائدة المتهم الثالث،قدر الخبراء ان فيها ضررا للمجمع من حيث القيمة المالية للصفقة.واثر المفاوضة قضت الدائرة الجنائية لقضايا الفساد المالي بعدم سماع الدعوى في حق متهم وعامين اثنين سجنا في حق متهم ثان وستّة أعوام سجنا مع الخطايا المالية في حق المتهم الثالث.