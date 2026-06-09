القضاء الاستئنافي يؤيد أحكاما بالسجن 38 سنة في قضية فرار سجناء إرهابيين ويبرئ عددا من المتهمين

أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس أحكامها في القضية المتعلقة بفرار عدد من السجناء المصنفين إرهابيين من السجن المدني بالمرناقية.وقضت المحكمة بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق الإرهابيين الخمسة الفارين وهمومتهم خامس، وذلك بإقرار عقوبةفي حق كل واحد منهم.كما قررت الدائرة نقض الحكم الابتدائي الصادر في حقمن بينهم أعوان سجون، والقضاء من جديد بـفي حقهم.وفي ما يتعلق ببقية المتهمين، أيدت المحكمة إدانتهم مع إعادة تكييف الأفعال المنسوبة إليهم باعتبارها، وقضت بسجنمعوالتنبيه عليهم بعدم العود خلال المدة القانونية.كما قضت الدائرة بالترفيع في العقوبة السجنية الصادرة في حقإلىوقررت المحكمة كذلك النزول بالعقوبة في حقإلىبعد إعادة توصيف الأفعال المنسوبة إليهم واعتبارها من قبيلوتأتي هذه الأحكام في إطار القضية التي تعلقت بعملية فرار سجناء إرهابيين من السجن المدني بالمرناقية، والتي أثارت اهتماما واسعا بالنظر إلى خطورة المتهمين الفارين والظروف التي رافقت عملية هروبهم.