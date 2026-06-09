القضاء الاستئنافي يؤيد أحكاما بالسجن 38 سنة في قضية فرار سجناء إرهابيين ويبرئ عددا من المتهمين
أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس أحكامها في القضية المتعلقة بفرار عدد من السجناء المصنفين إرهابيين من السجن المدني بالمرناقية.
وقضت المحكمة بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق الإرهابيين الخمسة الفارين وهم أحمد المالكي وعامر البلعزي ورائد التواتي وعلاء الغزواني ومتهم خامس، وذلك بإقرار عقوبة السجن لمدة 38 سنة في حق كل واحد منهم.
كما قررت الدائرة نقض الحكم الابتدائي الصادر في حق أربعة متهمين من بينهم أعوان سجون، والقضاء من جديد بـعدم سماع الدعوى في حقهم.
وفي ما يتعلق ببقية المتهمين، أيدت المحكمة إدانتهم مع إعادة تكييف الأفعال المنسوبة إليهم باعتبارها تغافل موظف عمومي مكلف بحراسة سجين فار بعد إلقاء القبض عليه بموجب جريمة أخرى، وقضت بسجن ثمانية متهمين لمدة عامين مع تأجيل تنفيذ العقوبة والتنبيه عليهم بعدم العود خلال المدة القانونية.
كما قضت الدائرة بالترفيع في العقوبة السجنية الصادرة في حق متهمين اثنين إلى سبع سنوات سجنا.
وقررت المحكمة كذلك النزول بالعقوبة في حق سبعة متهمين إلى سبع سنوات سجنا بعد إعادة توصيف الأفعال المنسوبة إليهم واعتبارها من قبيل التواطؤ القليل من موظف مكلف بحراسة سجين فار.
وتأتي هذه الأحكام في إطار القضية التي تعلقت بعملية فرار سجناء إرهابيين من السجن المدني بالمرناقية، والتي أثارت اهتماما واسعا بالنظر إلى خطورة المتهمين الفارين والظروف التي رافقت عملية هروبهم.
وقضت المحكمة بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق الإرهابيين الخمسة الفارين وهم أحمد المالكي وعامر البلعزي ورائد التواتي وعلاء الغزواني ومتهم خامس، وذلك بإقرار عقوبة السجن لمدة 38 سنة في حق كل واحد منهم.
كما قررت الدائرة نقض الحكم الابتدائي الصادر في حق أربعة متهمين من بينهم أعوان سجون، والقضاء من جديد بـعدم سماع الدعوى في حقهم.
وفي ما يتعلق ببقية المتهمين، أيدت المحكمة إدانتهم مع إعادة تكييف الأفعال المنسوبة إليهم باعتبارها تغافل موظف عمومي مكلف بحراسة سجين فار بعد إلقاء القبض عليه بموجب جريمة أخرى، وقضت بسجن ثمانية متهمين لمدة عامين مع تأجيل تنفيذ العقوبة والتنبيه عليهم بعدم العود خلال المدة القانونية.
كما قضت الدائرة بالترفيع في العقوبة السجنية الصادرة في حق متهمين اثنين إلى سبع سنوات سجنا.
وقررت المحكمة كذلك النزول بالعقوبة في حق سبعة متهمين إلى سبع سنوات سجنا بعد إعادة توصيف الأفعال المنسوبة إليهم واعتبارها من قبيل التواطؤ القليل من موظف مكلف بحراسة سجين فار.
وتأتي هذه الأحكام في إطار القضية التي تعلقت بعملية فرار سجناء إرهابيين من السجن المدني بالمرناقية، والتي أثارت اهتماما واسعا بالنظر إلى خطورة المتهمين الفارين والظروف التي رافقت عملية هروبهم.
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