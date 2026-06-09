المنزه: أحكام بالسجن ب30 عاماً ضد عصابة تهريب وترويج المخدرات

شقة "المنزه" نقطة النهاية





المحجوزات





قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بأحكام مشددة بلغت في مجملها 30 سنة سجناً في حق شبكة إجرامية خطيرة تتكون من 4 أشخاص، تخصصوا في تهريب وتغيير مسار المواد المخدرة وترويجها داخل العاصمة.وتعود تفاصيل القضية إلى معلومات استخباراتية دقيقة وردت على مسامع الإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات، تفيد بنجاح الشبكة في جلب شحنة ضخمة من المواد المخدرة من ولاية القصرين، وتخزينها داخل شقة مفروشة قاموا بتسوغها (استئجارها) خصيصاً لهذا الغرض بجهة المنزه لاتخاذها وكراً لإدارة عملياتهم التوزيعية.وبالتنسيق مع النيابة العمومية، داهمت قوات الأمن الشقة المذكورة حيث أسفرت العملية عن إيقاف عناصر الشبكة الأربعة متلبسين، وحجز كميات متفاوتة الخطورة من السموم تمثلت في:36 صفيحة من مخدر القنب الهندي (الزطلة) وكيلوغرامين (2 كغ) من مخدر الكوكايين الخام وكمية معتبرة من مسحوق الهيروين.