الشكندالي: القدرة الشرائية تراجعت بـ25% والدّخل الّذي يسمح بالعيش حياة كريمة يُقدَّر بـ4200 دينار

ارتفاع أسعار الطاقة والأسمدة



تراجع القدرة الشرائية



كم يحتاج التونسي للعيش الكريم؟



تحذير من التضخم المستورد



أكد الأستاذ الجامعي والخبير الاقتصاديأن الأسعار في تونس تواصل منحاها التصاعدي، محذرا من تداعيات التضخم المحلي والمستورد على القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة في ظل التوترات الدولية وارتفاع أسعار الطاقة.وخلال تدخله في برنامجعلى إذاعة الجوهرة أف أم، أوضح الشكندالي أنخلال شهر ماي 2026، مشيرا إلى أن النسق العام للتضخم الذي كان يتجه نحو التراجع خلال الفترة الماضية أصبح اليوم يسجل منحى تصاعديا.وأضاف أن معدل التضخم خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2026 بلغ، مقابلخلال الفترة نفسها من السنة الماضية، إلا أن المؤشر المقلق يتمثل في عودة وتيرة الارتفاع بعد فترة من الانخفاض.وأشار الشكندالي إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة عالميا ينعكس مباشرة على كلفة الإنتاج، باعتبار أن الاقتصاد التونسي يعتمد بشكل كبير على التوريد سواء بالنسبة للمواد الأولية أو المدخلات الصناعية.كما لفت إلى أن التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، وخاصة ما يتعلق بحركة التجارة عبر، قد تؤدي إلى ارتفاع إضافي في أسعار الطاقة والأسمدة، وهو ما سينعكس على كلفة الإنتاج الفلاحي وأسعار المواد الغذائية خلال الفترة المقبلة.وأوضح أن الأسمدة الأزوتية مرتبطة بأسعار الغاز الطبيعي، في حين تعتمد الأسمدة الفسفاطية على مادة الأمونيا المستوردة من دول الخليج، ما يجعل القطاع الفلاحي التونسي عرضة لتقلبات الأسواق العالمية.وكشف الشكندالي أن، معتبرا أن الزيادات المقررة في الأجور لا تواكب نسق ارتفاع الأسعار.وأضاف أن الزيادات المنتظرة خلال السنوات المقبلة تبقى محدودة مقارنة بمستوى التضخم، وهو ما قد يؤدي إلى مزيد من تآكل المقدرة الشرائية للأسر التونسية.وبيّن الخبير الاقتصادي أن الدراسات التي أنجزها تشير إلى أن الحد الأدنى للدخل الذي يسمح للمواطن التونسي بالعيش في ظروف مريحة يقدر بحواليوأضاف أن بعض الدراسات الأخرى ترفع هذا السقف إلى نحوبالنسبة لعائلة متكونة من أربعة أفراد، حتى تتمكن من تغطية مختلف النفقات الأساسية دون اللجوء إلى الاقتراض أو مواجهة صعوبات مالية متواصلة.وحذر الشكندالي من أن تونس قد تواجه خلال الأشهر القادمة موجة جديدة مننتيجة ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الأولية عالميا، إلى جانب استمرار الضغوط التضخمية الداخلية.واعتبر أن معالجة هذه الوضعية تتطلب حزمة من الإجراءات تشمل السياسات الجبائية والنقدية وترشيد اللجوء إلى التمويل النقدي، بهدف الحد من الضغوط على الأسعار والمحافظة على التوازنات الاقتصادية والقدرة الشرائية للمواطنين.