تأجبل محاكمة محامي معروف واكثر من 10 متهمين

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قررت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم تاجيل محاكمة محامي معروف واكثر من 10 متهمبن لموعد لاحق وذلك في قضية تعلقت بشبهات فساد مالي وتبييض اموال .



ولم يحضر المتهمين جلسة المحاكمة .