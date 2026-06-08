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تأجبل محاكمة محامي معروف واكثر من 10 متهمين

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Bookmark article    Publié le Lundi 08 Juin 2026 - 11:33 قراءة: 0 د, 12 ث
      
قررت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم تاجيل محاكمة محامي معروف واكثر من 10 متهمبن لموعد لاحق وذلك في قضية تعلقت بشبهات فساد مالي وتبييض اموال .

ولم يحضر المتهمين جلسة المحاكمة .
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