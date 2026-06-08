تأجيل النظر في قضية نادية عكاشة وثامر بديدة وماهر زيد

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قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس تأخير النظر في قضية مرفوعة ضد كل من نادية عكاشة والمدون ثامر بديدة وماهر زيد وغيرهم الى موعد لاحق.



وكانت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الارهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس قررت احالة كل من نادية عكاشة وثامر بديدة وماهر زيد وصحفي استقصائي وغيرهم على أنظار الدائرة الجنائية لقضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس وذلك لمحاكمتهم من أجل تهم وجرائم ذات صبغة الارهابية