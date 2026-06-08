بخمسة كؤوس داخل الاستوديو.. العربي سناقرية يحتفي بموسم الترجي الاستثنائي
لفت المحلل الرياضي العربي سناقرية الأنظار خلال ظهوره في أحد برامج قناة تلفزة تي في ، بعدما دخل إلى الاستوديو حاملا جميع كؤوس التتويجات التي أحرزها الترجي الرياضي التونسي هذا الموسم.
ودخل سناقرية إلى البلاتوه مصحوبا بطاولة وضعت عليها خمسة كؤوس تمثل حصيلة ألقاب الترجي في مختلف الاختصاصات الرياضية خلال الموسم الحالي، في مشهد احتفالي يعكس نجاحات النادي على أكثر من واجهة.
وتوزعت هذه التتويجات بين كرة القدم وكرة اليد والكرة الطائرة، في موسم شهد حضورا قويا لفريق باب سويقة على الصعيدين المحلي والقاري، ما عزز رصيده من الألقاب وأكد مكانته كأحد أبرز الأندية التونسية والإفريقية.
وقد أثار دخول سناقرية بالكؤوس الخمسة تفاعلا واسعا بين متابعي البرنامج وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر العديد من جماهير الترجي أن المشهد يجسد موسما ناجحا وحافلا بالإنجازات.
ودخل سناقرية إلى البلاتوه مصحوبا بطاولة وضعت عليها خمسة كؤوس تمثل حصيلة ألقاب الترجي في مختلف الاختصاصات الرياضية خلال الموسم الحالي، في مشهد احتفالي يعكس نجاحات النادي على أكثر من واجهة.
وتوزعت هذه التتويجات بين كرة القدم وكرة اليد والكرة الطائرة، في موسم شهد حضورا قويا لفريق باب سويقة على الصعيدين المحلي والقاري، ما عزز رصيده من الألقاب وأكد مكانته كأحد أبرز الأندية التونسية والإفريقية.
وقد أثار دخول سناقرية بالكؤوس الخمسة تفاعلا واسعا بين متابعي البرنامج وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر العديد من جماهير الترجي أن المشهد يجسد موسما ناجحا وحافلا بالإنجازات.
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