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محمد الجبالي يقاطع أنشطة وزارة الثقافة احتجاجا على استبعاده من مهرجان قرطاج

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Bookmark article    Publié le Lundi 08 Juin 2026 - 09:38 قراءة: 0 د, 54 ث
      
أعلن الفنان التونسي محمد الجبالي مقاطعة جميع الأنشطة والتظاهرات التابعة لوزارة الشؤون الثقافية، احتجاجا على ما اعتبره تجاهلا لملفه الفني المقدم للمشاركة في الدورة الستين من مهرجان قرطاج الدولي.

وأوضح الجبالي، في مقطع فيديو نشره عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، أنه قرر عدم التعامل مع وزارة الثقافة الحالية ورفض المشاركة في مختلف العروض والمهرجانات الصيفية وغيرها من التظاهرات المنظمة تحت إشرافها.


وأكد أن موقفه يأتي على خلفية عدم قبول ملفه الفني للمشاركة في مهرجان قرطاج الدولي، رغم تزامن الدورة الحالية مع احتفاله بمرور 40 سنة على مسيرته الفنية.


وأضاف الفنان أنه توجه يوم 26 ماي الماضي بطلب استفسار كتابي إلى المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية لمعرفة أسباب عدم قبول ملفه، إلا أنه لم يتلق أي رد إلى حد الآن، وفق تعبيره.

كما تقدم محمد الجبالي باعتذاره إلى الهيئات والمهرجانات التي تواصلت مع إدارة أعماله من أجل برمجة عروض فنية خلال الموسم الصيفي الحالي.

وفي المقابل، أكد الفنان استعداده لإحياء الحفلات والمشاركة في المهرجانات والتظاهرات الثقافية التي تقام خارج إطار إشراف وزارة الشؤون الثقافية.

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