أريانة: حجز أطنان من الخضر والغلال وملابس "الفريب" ومراوح كهربائية خلال حملة ضد الانتصاب الفوضوي

نفذ أعوان منطقة الأمن الوطني بأريانة المدينة حملة للتصدي لظاهرة الانتصاب الفوضوي بالسوق البلدي بأريانة أسفرت عن حجز أطنان من الخضر والغلال وكميات هامة من " الفريب" وعشرات المراوح الكهربائية التي تم وضعها على ذمة احدى دور المسنّين بالجهة مما لاقى استحسان المواطنين واستبشارهم بمثل هذه الحملات الهادفة.وتفيد المعطيات المتوفرة بأنه وفي اطار التصدي لظاهرة الانتصاب الفوضوي نفذت وحدات منطقة الأمن الوطني بأريانة المدينة مدعومة بمصالح وزارة التجارة والشرطة البلدية حملة هادفة في محيط السوق البلدي بأريانة، حيث اسفرت عن حجز طنين من الخضر والغلال، تم ضخ كمية منها بمسالكعالتوزيع القانونية وكمية اخرى تم وضعها على ذمة مراكز اجتماعية.كما تم حجز كمية هامة من الملابس المستعملة " فريب" وازالة عوارض خشبية ومن الحديد تستعمل في الانتصاب الفوضوي وعشرات المراوح الكهربائية التي تم وضعها على ذمة احدى دور المسنّين بالجهة.ولاقت الحملة استحسان المواطنين ورواد السوق البلدي بأريانة الذين يرون ضرورة ايجاد حلول جذرية للسوق