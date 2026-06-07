أنيس بن ريانة: الاستثمار في البحث الزراعي هو الضامن الحقيقي للأمن الغذائي

أكد الخبير في القطاع الفلاحيأن تونس تمتلك رصيدا هاما في مجال البحث العلمي الفلاحي، بفضل منظومة متكاملة تضم مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي المختصة، بما يساهم في مواجهة التحديات التي يشهدها القطاع الزراعي، خاصة في ظل التغيرات المناخية وندرة الموارد المائية.وأوضح بن ريانة، خلال مداخلة في برنامج، أن مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي تشرف على شبكة تضمبين مؤسسات تعليم عال ومعاهد ومراكز بحث وأقطاب للتنمية والبحث، ما يجعلها إحدى الركائز الأساسية لدعم القطاع الفلاحي وتطويره.وأضاف أن منظومة البحث الزراعي في تونس تضم حوالي، إلى جانب مساهمة عدد هام من الباحثين والأكاديميين من مختلف الجامعات والمؤسسات الوطنية، مشيرا إلى أن جهود البحث العلمي تتركز بالأساس على تطوير أصناف زراعية مقاومة للجفاف وتحسين المردودية الزراعية واعتماد تقنيات مقتصدة للمياه ومقاومة الأمراض النباتية، فضلا عن دعم البحوث المتعلقة بقطاع الصيد البحري.وشدد الخبير الفلاحي على أن التحديات المناخية والاقتصادية المتسارعة تفرض اليوم تعزيز الاستثمار في الابتكار الزراعي والتكنولوجيا الحديثة، مع توفير الإمكانيات الضرورية للباحثين ومراكز البحث حتى تتمكن من مواصلة تطوير الحلول العلمية الكفيلة بضمان استدامة الإنتاج الفلاحي.واعتبر أن كل دينار يتم استثماره في البحث العلمي يمثل استثمارا مباشرا في الأمن الغذائي الوطني وفي قدرة البلاد على التكيف مع التغيرات المناخية ومواجهة مختلف المخاطر التي تهدد المنظومات الزراعية.وفي ختام مداخلته، أكد بن ريانة أن تحقيق الأمن الغذائي في تونس يمر حتما عبر دعم البحث العلمي الزراعي وتكثيف الاستثمارات في الابتكار والتكنولوجيا الحديثة، بما يسمح ببناء منظومات غذائية أكثر صمودا وقدرة على مواجهة التحديات المستقبلية.