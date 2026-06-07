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الادارة الجهوية للصحة بتونس تعتزم انتداب اطارات شبه طبية بصفة مباشرة في اختصاصات مختلفة

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Bookmark article    Publié le Dimanche 07 Juin 2026 - 08:28 قراءة: 0 د, 33 ث
      
أعلنت الادارة الجهوية للصحة بتونس، عن اعتزامها انتداب اطارات شبه طبية بصفة مباشرة من المتحصلين على الشهادة الوطنية للاجازة التطبيقية في اختصاصات مختلفة
وأفادت الادارة في بلاغ ، نشر بصفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، بأن هذه الاختصاصات تشمل فني سامي أدوات جراحة وفني سامي بيولوجيا طبية وفني سامي الرعاية الصحية للاطفال


وأشارت، الى أنه على الراغبين في الترشح تقديم مطلب كتابي في الغرض يتضمن رقم الهاتف مرفوقا بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية ونسخة مطابقة للأصل من الشهادة العلمية وبطاقة أعداد سنة التخرج

ويتعين على المترشح ايداع الملف لدى مصالح الادارة الجهوية للصحة بتونس عدد 7 نهج ابن الهيثم 1002 تونس البلفدير، وذلك في أجل أقصاه يوم الجمعة 12 جوان الجاري
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