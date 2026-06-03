السجن 5 سنوات ونصف لمفتش عنه اعتدى بشفرتي حلاقة على عون حرس وطني بدوار هيشر

قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن لمدةفي حق عنصر مصنف "مفتش عنه"، وذلك على خلفية تورطه في الاعتداء على عون حرس وطني بجهة دوار هيشر من ولاية منوبة أثناء أدائه لمهامه الأمنية.ووجهت هيئة المحكمة للمتهم جملة من التهم، من بينهاوتفيد معطيات الملف بأن الأبحاث انطلقت إثر تلقي فرقة الأبحاث العدلية بمنوبة إشعارا يفيد بقيام شخص محل عدة مناشير تفتيش بمحاولة إضرام النار في منزل عائلته الكائن بمنطقة دوار هيشر، وذلك على خلفية خلافات عائلية.وعلى إثر ذلك، تحولت دورية تابعة للحرس الوطني إلى المكان، حيث تمكن الأعوان من السيطرة على الوضع ومنع المتهم من تنفيذ مخططه وإشعال النار بالمنزل، فضلا عن تأمين أفراد عائلته.وأثناء محاولة أعوان الدورية شل حركة المشتبه به وتصفيده، أبدى مقاومة عنيفة، قبل أن يباغت أحد أعوان الحرس الوطني بالاعتداء عليه باستعمالعلى مستوى الكتف، متسببا له في جروح وصفت بالبليغة.ورغم الاعتداء، تمكن بقية الأعوان من السيطرة على المتهم وإيقافه واقتياده إلى مقر التحقيق لاستكمال الإجراءات القانونية في شأنه، قبل إحالته على أنظار القضاء الذي أصدر حكمه في القضية.