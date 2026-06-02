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أربع بطاقات ايداع بالسجن في حق السجين الفار من مستشفى شارل نيكول

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Bookmark article    Publié le Mardi 02 Juin 2026 - 22:22 قراءة: 0 د, 47 ث
      
قررت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ اليوم الثلاثاء اصدار اربع بطاقات ايداع بالسجن في حق سجين مصنف " خطير جدا " تمكن من الفرار من مستشفى شارل نيكول خلال شهر مارس الماضي.

وتفيد المعطيات المتوفرة بأن السجين المصنف خطير جدا يعتبر من أخطر العناصر الاجرامية بجهة الجبل الأحمر، وتورط في عشرات الجرائم الخطيرة، ليتم الزج به في السجن المدني برج الرومي ببنزرت لتنفيذ احكام قضائية قضت بسجنه مدة 18عاما.


وحسب ذات المعطيات فقد تظاهر العنصر الاجرامي الخطير بتعرضه لوعكة صحية تم اثرها نقله الى مستشفى شارل نيكول حيث تمكن من الفرار والاختفاء بمكان مجهول.


وتمكن أعوان الادارة الفرعية للقضايا الاجرامية بالقرجاني اثر عملية نوعية من القاء القبض على السجين الفار المصنف خطير جدا، وذلك بجهة الحمامات من ولاية نابل.

وباحالة العنصر الاجرامي الخطير اليوم الثلاثاء على أنظار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قررت اصدار اربع بطاقات ايداع بالسجن في حقه من أجل جرائم خطيرة بالاضافة الى مواصلة تنفيذ الأحكام الصادرة في حقه والقاضية بسجنه مدة ثمانية عشر عاما
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