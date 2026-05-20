السجن 7 سنوات لشاب نشر صورا ومقاطع خاصة لفتاة على مواقع التواصل

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6a0d77d281f785.18265308_fkmoqglhpinej.jpg>
Image AI creation / صورة توضيحية
Publié le Mercredi 20 Mai 2026 - 09:55
      
قضت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بـتونس بالسجن لمدة سبع سنوات في حق شاب، بعد إدانته بتصوير فتاة كانت تربطه بها علاقة صداقة، ثم نشر صور ومقاطع فيديو خاصة بها على منصات التواصل الاجتماعي دون موافقتها.



وتفيد معطيات الملف بأن المتهم استغل علاقة الثقة التي جمعته بالمتضررة لتصوير مقاطع فيديو وصور خاصة بها خلال فترات سابقة، قبل أن يعمد لاحقا إلى نشرها عبر شبكات التواصل الاجتماعي بهدف الإضرار بها وتشويه سمعتها.

وأكدت الشاكية، وفق ما ورد في ملف القضية، أن المتهم حاول ابتزازها ماليا، وعندما رفضت تمكينه من مبلغ مالي، فوجئت بنشر الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بها على مواقع التواصل.


وقد تقدمت المتضررة بشكاية إلى الجهات القضائية، مدعمة بالمعاينات الفنية اللازمة، ليتم فتح تحقيق في القضية وإحالة المتهم على أنظار الدائرة الجنائية المختصة، التي قضت بإدانته والحكم عليه بالسجن لمدة سبعة أعوام.
