تأخير النظر في قضية “الجهاز السري” إلى يوم 22 ماي الجاري

Publié le Mardi 19 Mai 2026 - 20:02
      
قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بـتونس، اليوم الثلاثاء، تأخير النظر في القضية المعروفة إعلاميا بـ“الجهاز السري” لـحركة النهضة إلى جلسة يوم الجمعة 22 ماي الجاري، وذلك لمواصلة استنطاق بقية المتهمين المدرجين في الملف.

وشهدت جلسة اليوم استنطاق القيادي السابق بالحركة عبد العزيز الدغسني، إلى جانب الإطارين الأمنيين السابقين محمد الخريجي وعاطف العمراني.


وكانت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب قد خصصت جلسة الجمعة الماضية لاستنطاق كل من علي العريض وفتحي البلدي.



وتشمل قائمة المتهمين في القضية كلا من راشد الغنوشي وعلي العريض وفتحي البلدي، إلى جانب عدد من الإطارات الأمنية السابقة، بعضهم بحالة إيقاف وآخرون بحالة سراح، بالإضافة إلى متهمين محالين بحالة فرار، ليتجاوز العدد الجملي للمتهمين الثلاثين شخصا.

ومثل خلال الجلسة 9 متهمين موقوفين عبر الغرفة المخصصة للمحاكمة عن بعد بالسجن المدني بـالسجن المدني بالمرناقية، في حين رفض عدد آخر المثول، من بينهم راشد الغنوشي.

كما حضر عدد من المتهمين المحالين بحالة سراح، من بينهم إطارات أمنية سابقة، فيما قررت المحكمة مواصلة استنطاق بقية المتهمين خلال الجلسة القادمة.
الثلاثاء 19 ماي 2026 | 2 ذو الحجة 1447
