من بين ضحاياهم شاب طعنوه بسكين في الرأس : الإطاحة بعصابة "الملثمين" الخطيرة

Publié le Mardi 19 Mai 2026 - 17:15
      
تمكن أعوان وإطارات منطقة الأمن الوطني بالسيجومي، إثر مداهمة أمنية ناجحة، من إيقاف عناصر عصابة إجرامية خطيرة روعت المتساكنين والتجار في جهة الملاسين.

وكشفت التحقيقات أن عناصر هذه الشبكة الإجرامية الخطيرة كانوا يتعمدون التلثم لحجب ملامحهم، ثم يشنون هجمات مباغتة تستهدف أصحاب المحلات التجارية والأكشاك، ليلا حيث يقومون بالاعتداء عليهم بقوة وافتكاك أموالهم وبضائعهم تحت طائلة التهديد.


وأظهرت الأبحاث الأولية تورط الموقوفين في تنفيذ عدة اعتداءات وعمليات سلب في المنطقة. ومن بين أبرز ضحاياهم
إعتداء بسكين على صاحب محل لبيع الفواكه الجافة حيث تعمدت العصابة طعنه بواسطة سكين على مستوى الرأس، قبل أن يقوموا بسلبه أمواله وهاتفه الجوال ومغادرة المكان.


و تم الاحتفاظ بجميع عناصر العصابة ومباشرة الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم لاستكمال التحقيقات وإحالتهم على أنظار العدالة.
