سيدي حسين: الإطاحة بمتهمين اعتديا جنسياً على طفلة قاصر من ذوي الاعاقة وصوراها

تمكن أعوان فرقة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل بمنطقة الأمن الوطني بسيدي حسين، من القبض على شخصين حولها وجهة طفلة قاصر من ذوي الإعاقة السمعية والنطق .وحسب ما توفر من معطيات ، فإن المتهمان عمدا إلى استدراج الضحية القاصر ونقلها إلى جهة سيدي حسين بالعاصمة، أين تعرضت للاعتداء الجنسي. ولم تتوقف الجريمة عند هذا الحد، بل قام المتهمان بتوثيق تفاصيل الاعتداء باستخدام هواتفهما الجوالة.وبيّنت التحريات المعمقة التي أجرتها الوحدات الأمنية أن أحد الموقوفين يعد من ذوي السوابق العدلية، ومفتش عنه سابقاً في قضايا تتعلق بالعنف والاعتداءات الأخلاقية.هذا و تواصل الوحدات الأمنية بالتنسيق مع الأجهزة القضائية المختصة استكمال الأبحاث وسماع كافة الأطراف المعنية، بالتوازي مع إجراء الاختبارات الفنية على الهواتف المحجوزة والفحوصات الطبية اللازمة للضحية.وتعكف التحقيقات حالياً على كشف جميع ملابسات وحيثيات هذه القضية الصادمة، وسط احتمالات تبحث فيها الأجهزة الأمنية حول إمكانية وجود ضحايا آخرين أو وقائع إجرامية مماثلة ارتكبها المتهمان سابقاً.