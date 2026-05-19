الحفصية: الاحتفاظ بشاب قتل والده طعنا إثر خلاف عائلي

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس 1، أمس، بالاحتفاظ بشاب أقدم على قتل والده طعنا بواسطة آلة حادة، إثر خلافات حادة نشبت بينهما عشية أمس بمنطقة الحفصية.وتمكنت إطارات وأعوان منطقة الأمن الوطني بتونس المدينة من إلقاء القبض على المشتبه به وحجز أداة الجريمة، فيما جرى نقل جثة الضحية إلى مصالح الطب الشرعي من أجل إعداد تقرير يحدد الأسباب الدقيقة للوفاة.وتولت فرقة الشرطة العدلية بباب سويقة فتح بحث تحقيقي في القضية بناء على إنابة قضائية صادرة عن قاضي التحقيق، في وقت تتواصل فيه الأبحاث والتحريات مع المتهم للكشف عن ملابسات ودوافع الجريمة.