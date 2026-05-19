بنزرت: المدرسة الإبتدائية هنشير الماثلين أُغلقت للصيانة.. فتحوّلت إلى مرتع للمنحرفين

تحوّلت المدرسة الإبتدائية بهنشير الماثلين بمعتمدية بنزرت الجنوبية التي أُغلقت منذ فترة بداعي الصيانة إلى فضاء مهجور استغله المنحرفون، وسط تدهور كبير في وضعيتها وغياب المتابعة، ما أثار استياء متساكني الجهة وخوف الأولياء من المخاطر التي باتت تهدد التلاميذ والمحيط السكني.وأكد عدد من الأهالي لموقع بنزرت تي في، أن المؤسسة التربوية أصبحت في حالة كارثية، بعد تعرض تجهيزاتها للتخريب والنهب، مطالبين السلط المعنية بالتدخل العاجل لاستكمال أشغال الصيانة وإعادة فتح المدرسة في أقرب الآجال، حفاظًا على سلامة التلاميذ وهيبة المؤسسات التربوية.