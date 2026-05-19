Babnet

مكرم اللقام يرد على هشام المناعي: “النجم برجالاته ولا يحتاج إلى مستشهر أجنبي”

هاجم الحكم السابق مكرم اللقام، خلال مداخلة على قناة تونسنا، المسؤول في النادي الإفريقي هشام المناعي، وذلك على خلفية تصريحاته الأخيرة المتعلقة بضرورة التدخل لإنقاذ النجم الساحلي من أزمته الحالية.

وقال اللقام إن النجم الساحلي “لا يحتاج إلى تصريحات هشام المناعي”، مضيفا أن “الساحل برجالاته”، معتبرا أن الأولى بمسير النادي الإفريقي التركيز على وضعية فريقه.

وأضاف: “نحن في النجم لا نحتاج إلى مستشهر أجنبي، وأدعو هشام المناعي إلى العمل على تسديد ديون الإفريقي، فهذا أفضل له”.


وكان هشام المناعي قد دعا مسؤولي النادي الإفريقي والترجي الرياضي التونسي إلى الجلوس مع مسؤولي النجم الساحلي من أجل إيجاد حلول تساعد فريق جوهرة الساحل على تجاوز أزمته المالية والإدارية.

وأكد المناعي أن “إنقاذ النجم الساحلي سيجعل البطولة التونسية أكثر قوة وتنافسية”، داعيا إلى تعاون بين “كبارات” الأندية الكبرى في تونس لدعم الفريق.
الثلاثاء 19 ماي 2026 | 2 ذو الحجة 1447
